ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس پیشرفت پر مبارکباد پیش کرکے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 1:54 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کی "بھیرَو یاترا" کو بھارت کی "نیشنل انوینٹری آف انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج" میں شامل کرلیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماجی رابطہ گاہ 'ایکس' پر اس پیش رفت کو فخر سے تعبیر کرکے مبارکباد پیش کی ہے۔
اس پیشرفت کو راجوری کی منفرد ثقافتی، مذہبی اور روحانی روایات کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ راجوری کے مطابق بھیرَو یاترا کو قومی سطح پر شناخت دلانے کے لیے تجویز تیار کرنے، دستاویزی شکل دینے اور اسے پیش کرنے کا عمل ضلع انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر راجوری ابھیشیک شرما کی قیادت میں مکمل کیا۔
Proud moment for Rajouri! The district’s historic Bhairav Yatra has officially been added to National Inventory of Intangible Cultural Heritage of India. Congratulations to the Rajouri District Administration and the J&K's Department of Culture for turning this dream into a… pic.twitter.com/RCykJRZ5zV— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 15, 2026
اس عمل میں جموں و کشمیر کے محکمہ ثقافت اور دیگر متعلقہ اداروں کا تعاون بھی شامل رہا انتظامیہ کے مطابق یہ اعزاز بھیرَو یاترا کمیٹی، عقیدت مندوں، ثقافتی ماہرین، محققین اور ان تمام افراد کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے نسل در نسل اس قدیم روایت کو زندہ رکھا۔
منوج سنہا نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راجوری کی تاریخی بھیرَو یاترا کو قومی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا جانا ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ پہچان راجوری کی ثقافتی شناخت کو مضبوط کرے گی اور علاقے کے ورثے کے تحفظ، تحقیق اور ثقافتی سیاحت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ نیشنل انوینٹری آف انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج میں روایات، رسومات، تہوار، لوک فنون، زبانی روایات اور نسل در نسل منتقل ہونے والی ثقافتی مہارتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ بھیرَو یاترا کی شمولیت سے راجوری کی قدیم مذہبی اور ثقافتی روایت کو ملک گیر سطح پر نئی شناخت ملے گی۔"
یہ بھی پڑھیں:
امرناتھ یاترا روٹ پر فیشل ریکگنیشن سسٹم کی مدد سے ایک اور گرفتار، ایک ہفتہ میں چار او جی ڈبلیوز کو حراست میں لیا گیا