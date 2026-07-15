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راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس پیشرفت پر مبارکباد  پیش کرکے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔

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بھیرو یاترا، راجوری (Xhandle @manojsinha_)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 15, 2026 at 1:54 PM IST

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جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کی "بھیرَو یاترا" کو بھارت کی "نیشنل انوینٹری آف انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج" میں شامل کرلیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماجی رابطہ گاہ 'ایکس' پر اس پیش رفت کو فخر سے تعبیر کرکے مبارکباد پیش کی ہے۔

اس پیشرفت کو راجوری کی منفرد ثقافتی، مذہبی اور روحانی روایات کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ راجوری کے مطابق بھیرَو یاترا کو قومی سطح پر شناخت دلانے کے لیے تجویز تیار کرنے، دستاویزی شکل دینے اور اسے پیش کرنے کا عمل ضلع انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر راجوری ابھیشیک شرما کی قیادت میں مکمل کیا۔

اس عمل میں جموں و کشمیر کے محکمہ ثقافت اور دیگر متعلقہ اداروں کا تعاون بھی شامل رہا انتظامیہ کے مطابق یہ اعزاز بھیرَو یاترا کمیٹی، عقیدت مندوں، ثقافتی ماہرین، محققین اور ان تمام افراد کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے نسل در نسل اس قدیم روایت کو زندہ رکھا۔

راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل
راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل (Social Media)

منوج سنہا نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راجوری کی تاریخی بھیرَو یاترا کو قومی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا جانا ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ پہچان راجوری کی ثقافتی شناخت کو مضبوط کرے گی اور علاقے کے ورثے کے تحفظ، تحقیق اور ثقافتی سیاحت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ نیشنل انوینٹری آف انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج میں روایات، رسومات، تہوار، لوک فنون، زبانی روایات اور نسل در نسل منتقل ہونے والی ثقافتی مہارتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ بھیرَو یاترا کی شمولیت سے راجوری کی قدیم مذہبی اور ثقافتی روایت کو ملک گیر سطح پر نئی شناخت ملے گی۔"

راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل
راجوری کی بھیرَو یاترا 'قومی ثقافتی ورثہ' فہرست میں شامل (Social Media)

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TAGGED:

RAJOURI BHAIRAV YATRA
JAMMU KASHMIR
LG MANOJ SINHA
راجوری بھیرو یاترا
BHAIRAV YATRA NATIONAL RECOGNITION

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