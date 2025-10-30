ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بغیر کوچنگ، بغیر وسائل؛ اوڑی کے نوجوان راجا اظہر نے کی تاریخ رقم
راجا اظہر شمالی کشمیر کے اوڑی قصبہ سے تعلق رکھنے والا پہلا شخص ہے جس نے یو پی ایس سی امتحان کوالیفائی کیا۔
Published : October 30, 2025 at 6:54 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے ایک دورافتادہ اور سرحدی علاقہ اوڑی کے ایک چھوٹے سے گاؤں بجیامہ کا نوجوان، راجا اظہر، آج ہزاروں خواب دیکھنے والے کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک نئی اُمید بن چکا ہے۔ راجا ماظہر کا نام یو پی ایس سی (2024) کے ریزرو لسٹ میں شائع ہوکے انہوں نے اوڑی قصبے میں ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ یہ ریزرو لسٹ 28اکتوبر کو منظر عام پر آیا۔
راجا اظہر نے یو پی ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کر کے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو اب تک اوڑی کے کسی نوجوان نے نہیں کیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی اُنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ’’اگر حوصلہ سچا ہو تو فاصلے اور حالات کبھی رکاوٹ نہیں بنتے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے راجا اظہر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ امتحان بغیر کسی کوچنگ کے پاس کیا۔ ’’یوٹیوب، آن لائن ریسرچ اور اپنی محنت پر بھروسہ کرکے میں نے یہ امتحان کوالیفائی کر لیا۔
ان کا کہنا ہے کہ امتحان کی تیاری کے دوران ان کے والدین اور دوست ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ ’’جب بھی مشکل وقت آیا تو سب نے میرا ساتھ دیا۔ آج اگر میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ انہی لوگوں کی بدولت ہے۔‘‘
راجا اظہر کے مطابق انہوں نے مطالعے کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ ایک ’کامیابی‘ کو ایک ٹارگٹ مقرر کرکے آگے بڑھتے رہے۔ ’’میں نے طے کر رکھا تھا کہ چاہے جو ہو، میں یو پی ایس سی ضرور پاس کروں گا۔ بس اسی یقین نے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔‘‘
اوڑی کے سرحدی حالات اور تعلیمی سہولیات کی کمی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ’’یہاں سے بارہمولہ تقریباً چالیس کلومیٹر دور ہے۔ مشکلات بہت تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ خود کو یاد دلایا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔‘‘ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں موقع ملے گا تو وہ اپنے قصبہ اوڑی میں بنیادی سہولیات کی فراہمی خاص کر تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔
راجا اظہر کی یہ کامیابی اوڑی کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ سب ڈویژن اوڑی سے آج تک کوئی امیدوار یو پی ایس سی میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا: ’’مجھے خوشی ہے کہ اب میں اپنے علاقے، اپنے ضلع بارہمولہ اور ملک کی خدمت کر سکوں گا۔‘‘ وہیں راجا اظہر کی بہن انجمن نے بھی ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران اسے تاریخی لمحہ اور مقامی نوجوانوں کے لیے امید کی کرن قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ’’گزشتہ روز سے ہمارے گھر میں جشن کا ماحول ہے۔ اوڑی اور بارہمولہ کے لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اب اظہر کی کامیابی سے یہاں کے نوجوانوں کو ایک نئی جہت ملے ملنے کی امید ہے۔‘‘
