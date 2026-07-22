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بڈگام میں موسلا دھار بارشیں، بیروہ اور کھاگ میں اچانک سیلاب سے بھاری نقصان
بڈگام میں ہوئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے اچانک آئے سیلاب میں ایک شخص بہہ گیا۔ علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
By ANI
Published : July 22, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 8:09 AM IST
بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں موسلا دھار بارشوں کے بعد بیروہ اور کھاگ کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر فلیش فلڈ (اچانک سیلاب) آنے سے ایک شخص بہہ گیا۔ وہیں سیلاب کی وجہ سے بازاروں اور رہائشی علاقوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔
ریاستی آفات سماوی امدادی فورس (ایس ڈی آر ایف)، پولیس اہلکاروں اور دیگر سکیورٹی فورسز کو متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن چلانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
سول ڈیفنس کے ایک وارڈن نے بدھ کے روز بتایا کہ کشمیر کے لیے جاری کردہ 'ریڈ الرٹ' کے بعد ٹیموں کو الرٹ پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور وہ پیر سے ڈیوٹی پر تھیں۔
وارڈن نے اے این آئی کو بتایا کہ "ہمیں کشمیر کے لیے جاری کردہ 'ریڈ الرٹ' کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا اور ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ریسکیو، میڈیکل اور ٹرانسپورٹ ٹیموں سمیت ہمارا پورا سول ڈیفنس دستہ کل سے ڈیوٹی پر موجود ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "آج ہمیں معلوم ہوا کہ سکھ ناگ نالہ میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ گذشتہ روز دوپہر 2:00 بجے تک پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن اس کے بعد اس میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں مقامی دکاندار اپنا مال نکالنے میں ناکام رہے۔"
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے سول ڈیفنس وارڈن نے بتایا کہ ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ دکانوں کے سامان بچانے کی کوشش کی، لیکن اچانک عمارت کے گرنے سے کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
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"ہم نے سامان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اچانک عمارت گرنے کی وجہ سے ہم زیادہ اسٹاک محفوظ نہ کر سکے۔ اس میں ہونے والا مالی نقصان کروڑوں روپے کا ہے۔" انہوں نے مزید کہا۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے رہائشیوں نے منگل کے روز علاقے میں پانی جمع ہونے اور سیلاب کی صورت حال پر گہری تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا، اور دعویٰ کیا کہ بار بار آنے والے سیلاب نے ان کے وسائل کو نقصان پہنچایا ہے اور فصلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
بھاری بارشوں کے باعث آنے والے اچانک سیلاب کے بعد سحر کھڈ کے مقام پر اولڈ سانبہ-کٹھوعہ روڈ کے کئی حصے بہہ گئے ہیں، جس کے سبب علاقے میں ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے اور قریبی دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
ایک مقامی رہائشی، محمد علی نے بتایا کہ صورت حال انتہائی نازک ہو چکی ہے اور لوگ کھانا اور پانی جیسی بنیادی ضروریات کا بندوبست کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "صورت حال انتہائی خوفناک ہے، ان حالات نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم شدید پریشانی میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے یہاں اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اور اب ہمارے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے خوراک اور پانی کا انتظام کرنا ہے۔"
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علاقے میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی نے کہا کہ "ذرا یہاں پانی کی سطح کو دیکھیں—ہر طرف کتنا پانی ہے۔ پچھلی بار بھی علاقے میں سیلاب آیا تھا، لیکن حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بس کچھ مٹی ڈال دی تھی، جو بہہ گئی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اب نیچے جہاں فصلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں خطرہ منڈلا رہا ہے؛ نیچے موجود ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے۔" ایک اور رہائشی نے بتایا کہ پانی کے انتظام کے لیے موجود ایک ڈھانچہ بے کار ہو گیا تھا اور اس کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ مسائل بار بار پیدا ہو رہے ہیں۔
مقامی رہائشی نے کہا کہ "یہاں ایک مناسب بند یا حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا؛ پانی سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ اس سال بھی بہت سے دیہات متاثر ہوئے ہیں؛ ہر کوئی شدید پریشانی میں ہے۔"
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھی منگل کی علی الصبح سے تیز بارش شروع ہوئی، جس کے بعد ضلع انتظامیہ اور راجوری پولیس نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے رہائشیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے، اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) اور پانی جمع ہونے کے شدید خدشات ہیں۔
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