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جموں و کشمیر میں 12 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان
محکمہ موسمیات نے بارشوں کے بیچ چناب وادی اور پیرپنجال میں فلیش فلڈ و لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔
Published : July 8, 2026 at 10:28 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں مانسون کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 8 سے 12 جولائی تک جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران جموں خطے کے کئی اضلاع میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔
جبکہ کشمیر ڈویژن میں بھی مختلف مقامات پر ہلکی اور درمیانی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 8 اور 11 جولائی کو بعض علاقوں میں شدید بارش اور مختصر مدت کے دوران انتہائی تیز بارش ہونے کا خدشہ ہے۔ خاص طور پر چناب وادی اور پیر پنجال کے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ اور ملبہ گرنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خراب موسمی حالات کے دوران ندی نالوں، برساتی کھڈوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں۔ پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے والے افراد کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ روانگی سے قبل موسم کی تازہ صورتحال معلوم کریں اور کسی بھی ہنگامی حالت میں مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔
ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ 39.6 ملی میٹر بارش کٹرہ میں ہوئی، جبکہ بانیہال میں 5.5 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 2.0 ملی میٹر، کپواڑہ میں 2.2 ملی میٹر، کوکرناگ میں 2.8 ملی میٹر اور گلمرگ میں 8.8 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ جموں شہر میں 0.2 ملی میٹر جبکہ بٹوت میں 1.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
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بارشوں کے باعث اگرچہ درجہ حرارت معمول کے قریب رہا، تاہم نمی کی وجہ سے لوگوں کو حبس کا سامنا کرنا پڑا۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کم سے کم 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ گلمرگ ریاست کا سب سے سرد مقام رہا جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔