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جموں خطے میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، کئی علاقوں سے رابطے منقطع، احتیاطی اقدامات تیز
بارش کے دوران ملبہ اور پتھر گرنے کے پیشِ نظر شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے 'بیٹری کار راستے' کو احتیاطاً بند کردیا گیا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 9:08 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں خطے کے کئی اضلاع میں مسلسل بارشوں کے باعث معمولاتِ زندگی شدید متاثر ہونے لگے ہیں۔ بدھ کے روز ضلع کٹھوعہ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد 'بیلا' اور 'ترنہ' نالوں میں طغیانی آگئی، جس کے نتیجے میں کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
بارش کے دوران ملبہ اور پتھر گرنے کے واقعات کے پیشِ نظر شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے 'بیٹری کار راستے' کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے، تاہم پرانے راستے سے یاترا جاری ہے۔ دوسری جانب، کٹرا-سانجھی چھت ہیلی کاپٹر سروس بھی خراب موسم کے باعث متاثر رہی۔ جموں شہر کے ملوہوترا محلے میں صبح کی بارش کے بعد ایک تقریباً 80 سال پرانا مکان منہدم ہو گیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اسی دوران، جموں-اکھنور قومی شاہراہ پر مٹھی کے مقام پر بارش کے دوران ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں سوار 9 مسافر زخمی ہو گئے۔ ادھر ضلع ڈوڈہ میں مسلسل بارشوں کے پیشِ نظر، طلبہ اور اساتذہ کی حفاظت کے لیے بدھ کے روز تمام سرکاری و نجی اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
بارشوں کے باعث جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی مسلسل متاثر ہو رہی ہے؛ ادھم پور کے دیوال اور رام بن-بانہال کے درمیان مختلف مقامات پر شاہراہ کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ادھر ضلع کٹھوعہ کے ہیرا نگر پرائمری ہیلتھ سینٹر اور گرلز ہائی اسکول کے احاطے میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مریضوں، طلبہ اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
دریں اثنا، ریاسی میں اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ افسر نے گاڑی چلانے والوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پانی جمع ہونے والے راستوں سے بچیں، پہاڑی علاقوں میں پسیاں (پتھر) گرنے کے خطرات کے پیشِ نظر احتیاط برتیں اور شدید بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
جموں میں منگل کی رات کے بعد بدھ کی صبح بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا؛ تاہم دن بھر بادل چھائے رہنے کے باوجود شدید گرمی اور حبس نے لوگوں کو پریشان کیے رکھا۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بانہال میں 26.1، بٹوت میں 25.1، کٹرا میں 28.2 اور بھدرواہ میں 25.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ دوسری جانب، وادیِ کشمیر کے ضلع سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.7، پہلگام میں 20.6 اور سیاحتی مقام گلمرگ میں 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
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