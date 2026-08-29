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اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، سرینگر میں 32.9 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ
محکمہ موسمیات کے مطابق، سرینگر میں درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور جموں میں 36 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔
Published : August 29, 2026 at 9:25 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو وادی کشمیر کے لیے معمول سے تقریباً 3 سے 5 ڈگری زیادہ ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پورے خطے میں الگ تھلگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔
سرینگر میں موسمیاتی مرکز نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر کے کئی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے تین سے پانچ ڈگری زیادہ رہا جب کہ جموں ڈویژن میں یہ معمول سے دو سے تین ڈگری زیادہ تھا۔
جموں ڈویژن میں کٹھوعہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر کے سیاحتی مقام گلمرگ میں سب سے کم درجہ حرارت 12.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور بھدرواہ (جموں ڈویژن) میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے نوٹ کیا کہ کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی، بھدرواہ میں 12.8 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔
ہفتہ کے لیے، محکمہ موسمیات نے سرینگر اور جموں کے لیے جزوی طور پر عام طور پر آسمان ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ سرینگر میں درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور جموں میں 36 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے، کم از کم درجہ حرارت بالترتیب 19 ڈگری سیلسیس اور 26 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ نے اگلے دو دنوں کے دوران جموں و کشمیر میں الگ تھلگ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
جموں اور سرینگر میں ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز نے سڑک کی حالت اور جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ٹریفک کی سست رفتاری کی اطلاع دی ہے۔ ٹریفک ایڈوائزری میں مسافروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہائی وے کے تازہ ترین حالات کو چیک کر لیں، خاص طور پر بارش اور گرج چمک کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو دھیان میں رکھیں۔
سنگل لین کی نقل و حرکت سے متاثر ہونے والے راستوں پر ٹریفک کو منظم کیا جا رہا ہے، جس میں دلواس اور ادھم پور کے قریبی علاقے بھی شامل ہیں، جہاں سڑک کے کام اور دیگر پابندیوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی سست ہونے کی اطلاع ہے۔
جموں اور سرینگر کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں، آپریٹرز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو دن کی روشنی کے اوقات میں سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خراب موسم، یا سڑک کے منفی حالات کے خطرے کی وجہ سے رات کے سفر سے گریز کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔
ٹریفک پولیس نے ڈرائیوروں کو رامبن اور بانہال کے درمیان غیر ضروری طور پر رکنے سے گریز کرنے کا بھی مشورہ دیا، خاص طور پر ان کمزور علاقوں میں جہاں سڑک کا کام جاری ہے یا پتھر گرنے کا خطرہ ہے۔
ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط کی پابندی کریں اور غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ہائی وے پر ٹریفک جام ہو سکتا ہے۔
ٹریفک پولیس نے بھاری گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو اوور لوڈنگ کے خلاف خبردار کیا ہے اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ این ایچ 44 پر سفر کرتے وقت ٹریفک کے قائم کردہ ضابطوں کی تعمیل کریں۔
ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق ہائی وے کے بعض حصوں پر سڑکوں کی خرابی اور ٹریفک جام کی وجہ سے بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔
ایڈوائزری میں بتایا گیا کہ، سڑک کی موجودہ صورتحال پر منحصر ہے کہ بھاری موٹر گاڑیاں بشمول آئل ٹینکرز کو مخصوص حصوں پر پابندیوں یا ریگولیٹڈ نقل و حرکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیوروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چوکیوں پر ٹریفک حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔
ایڈوائزری میں ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑیاں اوورلوڈ نہ ہوں اور ڈرائیور مشکل راستوں پر نیویگیٹ کرتے ہوئے حفاظتی اصولوں کی پابندی کریں۔
ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ مسافروں کو سڑکوں کے بدلتے حالات، خاص طور پر بارش کے دوران اور بعد میں چوکنا رہنا چاہیے۔
ٹریفک حکام نے این ایچ 44 کے سرینگر-رامبن سیکشن پر سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نکلنے سے پہلے سڑک کے حالات کا جائزہ لیں۔
ہائی وے پر کئی اسٹریٹس ہیں جہاں سڑک کے کام، سنگل لین کی نقل و حرکت، بھیڑ اور پتھراؤ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ بارش لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور عارضی رکاوٹوں کے خطرے کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خراب موسم کے دوران خطرے والے علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور اچانک سیلاب کے امکان کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔
عہدیداروں نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ شدید بارش کے دوران خطرناک راستوں پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ٹریفک کنٹرول اہلکاروں کی ہدایات پر عمل کریں۔
شوپیاں اور پونچھ-راجوری علاقوں کو ملانے والی مغل روڈ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سڑک حالات اور متعلقہ مینٹیننس حکام کی منظوری کے بعد کھلی رہے گی۔
سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کیا جا رہا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کو تازہ ترین صورتحال کی تصدیق کرنے اور مقررہ اوقات اور پابندیوں پر عمل کرنے کے بعد ہی آگے بڑھنا چاہیے۔
عہدیداروں نے مسافروں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کے حالات کی توثیق کریں، خاص طور پر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اونچائی والے علاقوں میں موسمی حالات تیزی سے بدل سکتے ہیں۔
ٹریفک حکام نے سرینگر-لیہہ روڈ اور خطے کے دیگر بڑے راستوں کا استعمال کرنے والے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری کو چیک کریں۔
ٹریفک پولیس نے سڑک کے حالات کے بارے میں اپ ڈیٹس کے حصول کے لیے مسافروں کے لیے کنٹرول روم نمبر فراہم کیے ہیں۔
آئی ایم ڈی نے رہائشیوں اور مسافروں کو موسم کی تبدیلیوں کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے، کیونکہ جموں و کشمیر میں آنے والے ہفتے کے دوران کچھ دنوں میں آسمانی بجلی گرنے، تیز ہوا چلنے اور موسم سے متعلق رکاوٹوں کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 31 اگست سے تین ستمبر کے درمیان کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔
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