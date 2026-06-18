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جموں میں 22 جون تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان، گرمی کی شدت میں کمی کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات کمطابق 20 سے 22 جون تک جزوی بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے
Published : June 18, 2026 at 10:35 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں خطے میں آئندہ چند روز کے دوران موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 جون تک جزوی طور پر ابر آلود موسم کے ساتھ مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملے گی محکمہ موسمیات کے مطابق 18 اور 19 جون کو جموں شہر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اور بعض مقامات پر تیز بارش متوقع ہے۔
جبکہ 20 سے 22 جون تک بھی جزوی بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے جموں میں گزشتہ چند روز کے دوران بارش اور ابر آلود موسم کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بدھ کے روز جموں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 1.4 ڈگری کم ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس رہا جو معمول سے 2.1 ڈگری کم درج کیا گیا شدید گرمی کے باعث ان دنوں لوگ پہاڑی اور سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، خاص طور پر اسکولوں میں تعطیلات کے سبب خاندان تفریحی مقامات پر جا رہے ہیں۔
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ایسے میں بارشوں کی پیش گوئی نے عوام کو گرمی سے مزید راحت ملنے کی امید دلائی ہے دوسری جانب مختلف علاقوں میں درجہ حرارت بھی نسبتاً معتدل رہا۔ بنیہال میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.0، بٹوت میں 27.2، کٹرا میں 35.1، بھدرواہ میں 26.2، سری نگر میں 28.6، قاضی گنڈ میں 26.2، پہلگام میں 22.6، کپواڑہ میں 26.0، کوکرناگ میں 25.5 جبکہ گلمرگ میں 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔