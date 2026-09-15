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جموں کشمیر میں اگلے تین روز تک بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی
یوٹی کے دونوں خطوں میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہواؤں، ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
Published : September 15, 2026 at 11:10 AM IST
سرینگر: محکمہ موسمیات سرینگر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین ایڈوائزری کے مطابق، جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بکھری ہوئی ہلکی بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں کے دوران پوری یونین ٹریٹری (مرکزی زیرِ انتظام علاقے) میں بکھری ہوئی اور کافی وسیع پیمانے پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی بھی کی ہے۔
محکمہ موسمیات سرینگر کی پیش گوئی ظاہر کرتی ہے کہ 15 ستمبر سے 17 ستمبر کے دوران جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں موسم کی سرگرمیوں میں شدت آنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا، "کشمیر میں 15 اور 16 ستمبر کو بکھری ہوئی بارش متوقع ہے، جس کے بعد 17 ستمبر کو کافی وسیع پیمانے پر بارش ہوگی۔ اس کے بعد پیش گوئی کے مطابق 18 ستمبر کو بکھری ہوئی بارش اور 19 اور 20 ستمبر کو اکادکا مقامات پر موسم کی سرگرمیوں کا امکان ہے۔"
اہلکار نے مزید بتایا، "جموں میں 15، 16 اور 17 ستمبر کو کافی وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جبکہ 18، 19 اور 20 ستمبر کو بکھری ہوئی بارش کا امکان ہے۔"
مجموعی طور پر، پیش گوئی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں خطوں (جموں اور کشمیر) میں وقفے وقفے سے بارش اور گرج چمک کا تجربہ ہو سکتا ہے، جبکہ پیش گوئی کے درمیانی ایام میں جموں اور کشمیر کے کچھ حصوں میں زیادہ وسیع پیمانے پر موسمی سرگرمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔
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محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ اکادکا مقامات پر گرج چمک اور بجلی چمکنے کی ایڈوائزری (انتباہ) جاری کی ہے۔ "کشمیر میں 16 اور 17 ستمبر کو ایسے حالات کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ جموں میں 15، 16 اور 17 ستمبر کو اکادکا مقامات پر گرج چمک، بجلی چمکنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔"
محکمے نے لوگوں کو گرج چمک کے دوران الرٹ (ہوشیار) رہنے اور موسم کی تازہ ترین معلومات سے باخبر رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دونوں خطوں کے کئی حصوں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ کشمیر میں، کئی مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں ڈویژن میں، کئی مقامات پر یہ معمول سے 1 سے 2 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا۔
کپواڑہ میں کشمیر کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کٹھوعہ میں جموں ڈویژن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دونوں خطوں میں رات کا درجہ حرارت معمول کے قریب رہا۔ کشمیر میں سب سے کم درجہ حرارت گلمرگ میں 8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بھدرواہ میں جموں ڈویژن کا سب سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
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محکمہ موسمیات نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بکھری ہوئی موسمی صورتحال کی اطلاع دی ہے۔ ریاسی میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جہاں 13.5 ملی میٹر تک بوندا باندی ہوئی۔
منگل، 15 ستمبر کے لیے مقامی پیش گوئی کے مطابق، سرینگر میں عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، اور ہلکی بارش یا گرج چمک ہو سکتی ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔
جموں میں بھی عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش یا گرج چمک کا امکان ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کے قریب رہ سکتا ہے۔
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