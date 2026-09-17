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وادیٔ کشمیر میں بارش، گریز میں تازہ برف باری درج، مزید بارشوں اور گرج چمک کا امکان
18 ستمبر سے موسم میں بہتری آئے گی اور دن بھر موسم نسبتاً خشک رہے گا، تاہم گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوسکتی ہے۔
Published : September 17, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 10:47 AM IST
سرینگر، جموں اور کشمیر (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے۔ محکمۂ موسمیات (MeT) اور 'کشمیر ویدر' کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق، 17 اور 18 ستمبر کو یونین ٹیرٹڑی کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: Rain lashes several parts of the district, bringing relief from the dry weather pic.twitter.com/5LDRwQYbTH— IANS (@ians_india) September 17, 2026
ماہرینِ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگرچہ بارش کا کوئی طویل یا مسلسل سلسلہ متوقع نہیں ہے، تاہم مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندا باندی اور پھوار پڑ سکتی ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے، ژالہ باری (اولے پڑنے) اور مختصر وقت کے لیے شدید بارش کے امکانات بھی موجود ہیں۔
گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کا الرٹ
رپورٹ کے مطابق، 18 ستمبر سے موسم میں بہتری آئے گی اور دن بھر موسم نسبتاً خشک رہے گا، تاہم سہ پہر یا شام کے اوقات میں ایک دو مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد، 19 سے 22 ستمبر تک جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کی توقع ہے، البتہ مقامی سطح پر کسی ایک آدھ جگہ مختصر دورانیے کی بوندا باندی خارج از امکان نہیں۔ مرکزی محکمۂ موسمیات نے خصوصی طور پر 17 ستمبر کو جموں و کشمیر کے وسیع علاقے میں گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ 'کشمیر ویدر' کے 7 روزہ چارٹ کے مطابق 18 ستمبر کے بعد موسم بتدریج مکمل طور پر صاف ہو جائے گا۔
VIDEO | Jammu and Kashmir: Snowfall in Bandipora brings temperature down in the region.#Snowfall #JammuAndKashmir— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/4thqgFTIxy
موسم کی تفصیلی رپورٹ
موسم کی اس تبدیلی کو تاریخ وار درج ذیل اہم نکات میں سمجھا جا سکتا ہے:
17 اور 18 ستمبر، تبدیلی کے اہم دن
ان دو دنوں کے دوران جموں و کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم ابر آلود رہے گا۔
کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، تاہم یہ مسلسل نہیں بلکہ وقفے وقفے سے ہوگی۔
کچھ مقامات پر شدید خطرہ: چند حساس علاقوں میں اچانک تیز ہوائیں، ژالہ باری (Hailstorm) اور کم وقت میں تیز ترین بارش (Heavy Spells) کا امکان ہے۔
خصوصی الرٹ (17 ستمبر): مرکزی محکمۂ موسمیات نے 17 ستمبر کے لیے وسیع پیمانے پر بارش اور آسمانی بجلی (Lightning) چمکنے کا انتباہ دیا ہے، اس لیے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
18 ستمبر (موسم میں بہتری کا آغاز):
اس دن سے موسم کا مروجہ سلسلہ کمزور پڑ جائے گا۔
زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف اور خشک رہے گا۔
البتہ، دوپہر کے بعد (سہ پہر) یا شام کے وقت چند محدود مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی پھوار پڑ سکتی ہے۔
19 سے 22 ستمبر (مجموعی طور پر خشک موسم):
ان چار دنوں کے دوران جموں و کشمیر میں موسم عام طور پر خوشگوار اور مکمل خشک رہے گا۔
دھوپ کھلی رہے گی، جس سے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔
مقامی اثرات (Local Factors) کی وجہ سے کسی ایک دو مقامات پر بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہلکی بارش ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی بڑا سسٹم موجود نہیں ہوگا۔
#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand | Heavy rainfall continues across several parts of the district, including the Kedarnath valley. Dense fog engulfs the hilly areas, resulting in reduced visibility.— ANI (@ANI) September 17, 2026
The Rudraprayag district administration has appealed to pilgrims to exercise… pic.twitter.com/9T2ncgWtRA
محکمۂ موسمیات اور کشمیر ویدر دونوں کی 7 روزہ پیش گوئی
کشمیر ویدر اور محکمۂ موسمیات دونوں کی 7 روزہ پیش گوئی کے مطابق، یہ موسمی تبدیلی محض 16 اور 17 ستمبر تک ہی زیادہ اثر انداز رہے گی۔ 18 ستمبر سے موسم بتدریج بہتر ہونا شروع ہوگا اور ستمبر کے چوتھے ہفتے کے آغاز (19 ستمبر) سے وادی اور جموں کے تمام اضلاع میں موسم صاف ہو جائے گا۔
کشمیر میں کہیں بارش تو کہیں برفباری
اس سے قبل حکام نے بتایا کہ جمعرات کو وادیِ کشمیر میں بارشوں کے ساتھ ساتھ تازہ برفباری بھی ہوئی۔ اس دوران شمالی کشمیر کی وادیِ گریز کی 'کابل گلی' برف سے ڈھک گئی، جب کہ جنوبی کشمیر کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی۔
'کابل گلی' سے ملی ہے، جو کہ تقریباً 4,167 میٹر کی بلندی پر واقع ایک اونچا پہاڑی درہ ہے جہاں پر ہلکی سے درمیانی برف باری نے اس علاقے کو ڈھک دیا، جو بالائی علاقوں میں موسم کی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
قاضی گنڈ میں 13.4، ادھم پور میں 117.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ
محکمۂ موسمیات (MeT) کے بارش کے اعداد و شمار کے مطابق، جمعرات کو ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران سرینگر میں 8.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی مدت کے دوران قاضی گنڈ میں 13.4 ملی میٹر، پہلگام میں 13 ملی میٹر اور گلمرگ میں 13.2 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ جموں ڈویژن کے بھی کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھم پور میں 117.8 ملی میٹر، جموں میں 112.9 ملی میٹر اور کٹرا میں 45.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
سڑکوں پر پھسلن کے پیشِ نظر محتاط رہنے کی ہدایت
حکام کا کہنا ہے کہ اس برف باری سے کسی بڑے نظام میں خلل نہیں پڑا۔ تاہم، بالائی علاقوں کا رخ کرنے والے مسافروں کو بدلتے ہوئے موسم اور سڑکوں پر پھسلن کے خطرے کے پیشِ نظر محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث پورے خطے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر رپورٹ کی گئی ہے، جہاں موسم میدانی علاقوں کی نسبت زیادہ سرد رہا۔