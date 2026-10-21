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چوبیس اکتوبر کو جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان، تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی
چند روز سے جاری خشک موسم کے بعد محکمۂ موسمیات نے 24اکتوبر کو وادی کے میدانی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ظاہر کیا۔
Published : October 21, 2026 at 10:32 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): علاقوں میں بارش اور بالائی مقامات پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے علاقائی مرکز (سرینگر) کے ایک افسر کے مطابق، وادیٔ کشمیر میں 23 اکتوبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا، تاہم 24 اکتوبر کو مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔
موسمیاتی ایڈوائزری میں مزید بتایا گیا ہے کہ 23 اکتوبر کی دیر رات سے 24 اکتوبر کی دوپہر تک وادی کے بعض اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جب کہ اہم پہاڑی درّوں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری متوقع ہے۔ تاہم، یہ موسمی تبدیلی مختصر وقت کے لیے ہوگی اور 25 سے 31 اکتوبر تک موسم ایک بار پھر سازگار اور مکمل طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔
کسانوں کے لیے اہم ایڈوائزری
موسم میں ممکنہ تبدیلی کے پیشِ نظر، محکمۂ موسمیات نے کسانوں (خصوصاً دھان اور سیب کے کاشتکاروں) کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس پیش گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی فصلوں کی کٹائی، گہائی اور دیگر زرعی سرگرمیاں تیزی سے جاری رکھیں۔ کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کٹائی گئی فصلوں اور پھلوں کو 24 اکتوبر سے قبل محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔
درجۂ حرارت میں ریکارڈ کمی اور سردی کی لہر
ادھر، جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث وادی بھر میں سردی کی شدت میں اچانک اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز سرینگر میں کم سے کم درجۂ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب، مشہور سیاحتی مقامات میں سردی کی لہر تیز ہو گئی ہے جہاں پہلگام میں پارہ گر کر 0.6 ڈگری سیلسیس اور شہرۂ آفاق گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔