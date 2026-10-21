ETV Bharat / jammu-and-kashmir

چوبیس اکتوبر کو جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان، تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی

چند روز سے جاری خشک موسم کے بعد محکمۂ موسمیات نے 24اکتوبر کو وادی کے میدانی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ظاہر کیا۔

Rain and snowfall expected in Jammu and Kashmir on October 24; strong winds forecast, Urdu News
چوبیس اکتوبر کو جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان (Photo Credit; ETV BHARAT فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی): علاقوں میں بارش اور بالائی مقامات پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے علاقائی مرکز (سرینگر) کے ایک افسر کے مطابق، وادیٔ کشمیر میں 23 اکتوبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا، تاہم 24 اکتوبر کو مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔

موسمیاتی ایڈوائزری میں مزید بتایا گیا ہے کہ 23 اکتوبر کی دیر رات سے 24 اکتوبر کی دوپہر تک وادی کے بعض اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جب کہ اہم پہاڑی درّوں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری متوقع ہے۔ تاہم، یہ موسمی تبدیلی مختصر وقت کے لیے ہوگی اور 25 سے 31 اکتوبر تک موسم ایک بار پھر سازگار اور مکمل طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔

Rain and snowfall expected in Jammu and Kashmir on October 24; strong winds forecast, Urdu News
جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی (ETV Bharat File Photo)

کسانوں کے لیے اہم ایڈوائزری

موسم میں ممکنہ تبدیلی کے پیشِ نظر، محکمۂ موسمیات نے کسانوں (خصوصاً دھان اور سیب کے کاشتکاروں) کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس پیش گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی فصلوں کی کٹائی، گہائی اور دیگر زرعی سرگرمیاں تیزی سے جاری رکھیں۔ کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کٹائی گئی فصلوں اور پھلوں کو 24 اکتوبر سے قبل محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔

درجۂ حرارت میں ریکارڈ کمی اور سردی کی لہر

ادھر، جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث وادی بھر میں سردی کی شدت میں اچانک اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز سرینگر میں کم سے کم درجۂ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب، مشہور سیاحتی مقامات میں سردی کی لہر تیز ہو گئی ہے جہاں پہلگام میں پارہ گر کر 0.6 ڈگری سیلسیس اور شہرۂ آفاق گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر موسم کی اپڈیٹ ہفتہ بھر زیادہ تر خشک رہے گا موسم کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان

جموں و کشمیر میں ستمبر کے آخر تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ستائیس اٹھائیس ستمبر کو ہلکی بارش متوقع

وادی میں مسلسل بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم، دریائے جہلم میں سطح آب بڑھنے سے لوگوں میں تشویش

ونگام شانگس میں سیلابی خطرے کے خلاف عوام کا احتجاج، انتظامیہ سے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ

جموں کشمیر: موسم میں بہتری، تاہم 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات

کشتواڑ: مچھیل ماتا یاترا 28 جولائی سے شروع ہوگی؛ یاتریوں کی یومیہ حد 8,000 مقرر

رامبن میں آبی نکاسی کا نظام بد حال، بارش کے بعد مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا

جموں و کشمیر موسم کی اپڈیٹ: گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان

TAGGED:

WEATHER UPDATE
WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.