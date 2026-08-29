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مسافروں میں خوشی کی لہر، ریلوے نے آج سے بڈگام-کٹرا ٹرین سروس دوبارہ شروع کر دی
اس سال 29 جون کو امرناتھ یاترا کے آغاز سے پہلے، ٹرین خدمات کو بانہال سیکشن تک محدود کر دیا گیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 29, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : August 29, 2026 at 10:14 AM IST
جموں (عامر تانترے): دو ماہ قبل کٹرا کے لیے ٹرین خدمات کو معطل کرنے اور بڈگام-بانہال سیکشن تک آپریشن کو محدود کرنے کے بعد، ریلوے نے ہفتہ (29 اگست) سے کٹرا کے لیے لوکل ٹرین خدمات دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس سے مسافروں کو ایک مرتبہ پھر ہائی وے ٹریفک جام میں پھنسے بغیر آسانی سے سفر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے ۔
شمالی ریلوے نے یہ فیصلہ سیکورٹی ایجنسیوں سے سیکورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد لیا۔ کٹرا اور بڈگام کے درمیان لوکل ٹرین خدمات (ٹرین نمبر 04687 اور 04688) کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس سال 29 جون کو امرناتھ یاترا کے آغاز سے پہلے، ٹرین خدمات کو بانہال سیکشن تک محدود کر دیا گیا تھا، بڈگام اور بانہال کے درمیان 31 اگست 2026 تک یا اگلے احکامات تک سروس چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
ریلوے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کی منظوری اور جمعہ کو سالانہ امرناتھ یاترا کے اختتام کے بعد، جموں ڈویژن نے شمالی ریلوے کو خط لکھ کر سروس دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی تھی۔
ریلوے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ، "جموں ڈویژن کو جمعہ کی رات گرین سگنل مل گیا، اور کٹرا اور بڈگام کے درمیان 29 اگست سے خدمات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے"۔
یہ ٹرین بڈگام اور کٹرا کے درمیان سفر کرنے والے ان مسافروں کے لیے ایک لائف لائن بن گئی ہے جو جموں سرینگر وندے بھارت ٹرین میں ریزرویشن حاصل نہیں کر سکتے یا اس کے زیادہ کرایوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لوکل ٹرین سروس عام مسافروں کے لیے سستی ہے اور بڈگام اور کٹرا کے درمیان زیادہ تر ریلوے اسٹیشنوں پر رکتی ہے، اس طرح چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی مسافروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بڈگام اور کٹرا کے درمیان کرایہ صرف 50 روپے ہے، جو یومیہ اجرت والے مزدوروں کے لیے بھی قابل برداشت ہے کیونکہ ٹیکسی یا بس کے ذریعے اتنا ہی فاصلہ طے کرنے پر انہیں 800 اور 1000 روپے کے درمیان لاگت آتی ہے۔
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