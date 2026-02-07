ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں ریلوے کی پہلی طویل فاصلے کی مویشی پارسل ٹرین کی آمد، 23 غیر ملکی نسل کے بیل بنگلورو سے وادی منتقل
23 غیر ملکی نسل کے بیلوں میں سے چھ جموں کے باری برہمن اور سترہ بڈگام گڈز شیڈ میں اتارے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 10:31 PM IST
بڈگام (محمد عارف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ریلوے نے 23 غیر ملکی نسل کے بیلوں کو بنگلورو سے کشمیر کی پہلی لائیو اسٹاک پارسل ٹرین میں وادی تک پہنچایا، یہ ریلوے کی مال برداری کی خدمات میں ایک نیا سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے پارسل ٹرینوں کے ذریعے سیب، اسٹیل، سیمنٹ، غذائی اجناس اور کاروں جیسے سامان کی نقل و حمل کے بعد، یہ پہلا موقع ہے جب مویشیوں کو اتنی طویل مسافت پر ریل کے ذریعے کشمیر منتقل کیا گیا ہے۔
ریلوے کے ایک اہلکار نے بتایا، "مجموعی طور پر 23 غیر ملکی نسل کے بیلوں کو بنگلورو سے پہلی لائیو سٹاک پارسل ٹرین کے ذریعے جموں و کشمیر لے جایا گیا۔ ان قیمتی جانوروں کو طویل فاصلے سے ریلوے پارسل وین کے ذریعے بحفاظت کشمیر پہنچایا گیا۔"
ان میں سے چھ بیلوں کو جموں کے باری برہمن گڈز شیڈ میں اتارا گیا، جب کہ بقیہ 17 کو وسطی کشمیر کے بڈگام گڈز شیڈ میں اتارا گیا۔
ریلوے حکام کے مطابق یہ اقدام محکمہ زراعت اور حیوانات کے فروغ کے پروگرام کا حصہ ہے اور اسے ریلوے نے سہولت فراہم کی تھی۔ "نتیجتاً، جموں ریلوے ڈویژن نے غیر ملکی نسل کے بیلوں کی پہلی کھیپ کو بنگلورو (کرناٹک) سے کشمیر تک پہنچا کر ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اس طرح ان جانوروں کی دستیابی کو آسان بنایا گیا ہے۔ یہ تاریخی نقل و حمل نہ صرف لاجسٹکس کے نقطہ نظر سے اہم ہے بلکہ یہ کشمیر کی معیشت کے لیے گیم چینجر بھی ثابت ہوگی۔"
یہ پارسل ٹرین نے بنگلورو سے روانہ ہونے کے بعد کئی ریاستوں کا سفر کیا اور ادھم پور-سرینگر-بارہمولہ ریل لنک (یو ایس بی آر ایل) کے ذریعے بڈگام پہنچی۔
ریلوے اہلکار نے کہا کہ "سفر کے دوران، بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (BIS) کے سخت معیارات اور جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی چیمبر استعمال کیے گئے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بیلوں کو کوئی جسمانی نقصان یا تناؤ نہ پہنچے"۔
جموں کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اچیت سنگھل نے کہا کہ اعلیٰ قسم کے غیر ملکی بیلوں کی آمد سے مقامی مویشیوں کی نسلوں کو بہتر بنانے اور خطے میں دودھ کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ "ریل کے ذریعے نقل و حمل نے نہ صرف سڑک کی نقل و حمل کے مقابلے میں لاگت کو کم کیا ہے بلکہ اس نے موسم کی خراب صورتحال میں بھی محفوظ اور بروقت ترسیل کو یقینی بنایا ہے۔ اس سے کشمیر میں ڈیری فارمرز کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور خطے میں سفید انقلاب کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔"
واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے لیے تاریخی ٹرین سروس کا افتتاح کیا تھا جس سے وادی کو ملک کے ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنے کا تقریباً صدی پرانا خواب پورا ہوا۔ ریل لنک نے خطے کو ہر موسم میں رابطہ فراہم کیا ہے، جو کہ دوسری صورت میں 271 کلومیٹر طویل سرینگر-جموں قومی شاہراہ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جو اکثر سردیوں اور برسات کے موسموں میں بند رہتی ہے، جس سے تاجروں اور کاشتکاروں کو نقصان ہوتا ہے۔
