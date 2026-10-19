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کشمیر میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اننت ناگ اور پامپور میں گودام قائم کرنے کے لیے ریلوے نے ٹینڈر طلب کیے
کشمیر میں جاری سیب کے سیزن اور پامپور میں زعفران کی پیداوار کے پیش نظر اس منصوبے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
Published : October 19, 2026 at 8:46 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے وادی کشمیر میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مال برداری کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اننت ناگ اور پامپور ریلوے اسٹیشنوں کے نزدیک جدید گوداموں اور ذخیرہ کرنے کی سہولیات کی تعمیر اور آپریشن کے لیے ٹینڈر طلب کیے ہیں۔
اس منصوبے کے تحت نجی سرمایہ کاری کے ذریعے گودام تیار کیے جائیں گے، جنہیں ریلوے کی کارگو ریلیٹڈ فیسلٹی پالیسی کے تحت 25 سال کی طویل مدت کے لیے چلایا جائے گا- ریلوے ڈویژن کے مطابق، اس اقدام کا مقصد وادی کشمیر میں لاجسٹکس کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنا، مقامی تجارت کو فروغ دینا اور زرعی پیداوار کو ملک کی بڑی منڈیوں تک تیز رفتار اور کم لاگت میں پہنچانے کے مواقع فراہم کرنا ہے -
کشمیر میں جاری سیب کے سیزن اور پامپور میں زعفران کی پیداوار کے پیش نظر اس منصوبے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں کے قریب گوداموں کی دستیابی سے باغ مالکان، کاشتکاروں اور تاجروں کو اپنی پیداوار محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ پیداوار کو خراب ہونے سے بچانے اور مناسب قیمت ملنے تک ذخیرہ کرنے کی سہولت بھی میسر آئے گی-
گوداموں کے قیام سے مال کی لوڈنگ اور اَن لوڈنگ پر آنے والے اخراجات اور وقت میں کمی متوقع ہے، جبکہ ریل کے ذریعے زرعی پیداوار کو ملک کی مختلف منڈیوں تک نسبتاً کم لاگت میں پہنچایا جا سکے گا۔ اس سے خاص طور پر سیب اور زعفران کی تجارت سے وابستہ افراد کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے ریلوے کے مطابق، یہ منصوبہ نجی سرمایہ کاروں کے لیے بھی طویل مدتی کاروباری مواقع فراہم کرے گا۔
25 سالہ لیز کے ذریعے سرمایہ کاروں کو گوداموں کی تعمیر اور آپریشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جبکہ اس اقدام سے وادی میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے اور مقامی معیشت کو تقویت ملنے کی بھی توقع ہے۔اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں جموں ڈویژن کے تین ریلوے اسٹیشنوں، بڑی برہمنہ، اننت ناگ اور پامپور، کو شامل کیا گیا ہے اس سلسلے میں جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے کہا کہ اننت ناگ اور پامپور میں گوداموں کی تعمیر کشمیر کی مقامی پیداوار کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
ان کے مطابق، اس سے نہ صرف ریلوے کی مال برداری کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ سیب اور زعفران جیسی زرعی پیداوار کے محفوظ ذخیرے اور کولڈ چین سے متعلق ضروریات پوری کرنے میں بھی مدد ملے گی- انہوں نے نجی سرمایہ کاروں سے اپیل کی کہ وہ اس 25 سالہ منصوبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ترقی یافتہ بھارت کے ساتھ ترقی یافتہ جموں و کشمیر کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔
ریلوے حکام کے مطابق، دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کار ٹینڈر سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے اور اپنی درخواستیں جمع کرانے کے لیے ریلوے کے سرکاری ای ٹینڈرنگ پورٹل www.ireps.gov.in سے رجوع کر سکتے ہیں۔