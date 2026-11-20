ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریلوے نے 1600 کلو گرام سڑا ہوا گوشت کشمیر لے جانے پر دہلی کی ایک فرم پر جرمانہ عائد کر دیا
بڈگام ریلوے اسٹیشن پر چیف ایریا منیجر کپل شرما نے کہا کہ انہوں نے رجسٹرڈ کارگو فرم کو ریلوے کو گمراہ کرنے پر جرمانہ کیا۔
Published : November 20, 2026 at 10:16 PM IST
سری نگر: انڈین ریلویز نے نئی دہلی کی ایک کارگو فرم پر جموں و کشمیر جانے والی ٹرین میں منجمد گوشت کو ’عام سامان‘ (جنرل گڈز) کے طور پر غلط ظاہر کرنے پر جرمانہ عائد کیا ہے، اور قانونی قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی تنبیہ کی ہے۔
ناردرن ریلویز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے تصدیق کی کہ نئی دہلی سے کشمیر وادی تک 1,600 کلوگرام خراب گوشت کی کھیپ لے جانے پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
ایک پارسل ویگن میں 44 ڈبوں میں پیک کی گئی بھینس کے گوشت کی اس کھیپ کو جموں و کشمیر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن نے 13 نومبر کو ضبط کر کے تلف کر دیا، کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹوں میں اسے ’انسانی استعمال کے لیے ناقابلِ قبول‘ قرار دیا گیا تھا۔
ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ ریل اور ہوائی کارگو ’فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ڈبوں سے خون بہنے لگا اور بدبو آنے لگی، تو ریلوے حکام نے ریاستی فوڈ حکام کو مطلع کر دیا۔
بڈگام ریلوے اسٹیشن پر چیف ایریا منیجر کپل شرما، جہاں کھیپ کو روکا گیا، کہا کہ انہوں نے رجسٹرڈ کارگو فرم کو ریلوے کو گمراہ کرنے پر جرمانہ کیا۔
"کنسائنمنٹ کی پیکنگ کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ہم نے صحیح پیکنگ کے بغیر منجمد کھانے کی نقل و حمل کرکے ریلوے کو گمراہ کرنے کے لیے فرم کو جرمانہ کیا۔کشمیر کے لیے پارسل ٹرینیں گزشتہ سال شروع ہوئیں جس میں ہر ویگن 23 ٹن تک سامان لے کر جاتی تھی۔ ریلوے حکام نے وضاحت کی کہ رجسٹرڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں 60,000 روپے دے کر نئی دہلی سے کشمیر سامان لے جانے کے لیے ان ویگنوں کو بک کرتی ہیں۔
شرما نے مزید کہا، "وہ (نجی فرم) ایک سے زیادہ لوگوں یا کارگو ایجنسیوں سے سامان لیتے ہیں۔ رجسٹرڈ پرائیویٹ فرم ہمارے ساتھ ذمہ دار ہے نہ کہ کوئی تیسرا فریق۔ ہم نے اس فرم کے خلاف کارروائی کی ہے جس نے سامان کی غلط اعلان کرنے پر ہمارے ساتھ ویگن بک کروائی تھی،"۔
فوڈ ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ پارسل نئی دہلی میں غازی پور میں مقیم ال ندا فوڈز نے بک کیا تھا اور اسے سری نگر کے بیمینا کے ’ایان منظور‘ سے مخاطب کیا گیا تھا۔ محکمہ نے کہا کہ اسے 'ٹل ٹراؤ کورئیر ایجنسی' کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔
محکمہ خوراک کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ انہوں نے ملزمان کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ’فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ، 2006‘ کے تحت تفتیش کے لیے منظور کو طلب کیا ہے۔
یہ کارروائی کشمیر میں 12,000 کلوگرام سے زائد گلے سڑے گوشت کی ضبطی کے ایک سال بعد عمل میں آئی ہے، جس نے حلال ہونے کے مسائل اور حفظانِ صحت کے حوالے سے عوامی تشویش کو جنم دیا ہے۔ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ اور مذہبی رہنماؤں نے قصورواروں کے خلاف عبرتناک تادیبی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا تھا۔
ایک نمایاں تجارتی تنظیم، 'چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس کشمیر' نے حکومت کو سات دن کا الٹی میٹم دیا ہے کہ وہ گلے سڑے گوشت کی فراہمی کے ذمہ دار سپلائرز کو بے نقاب کرے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہوٹلوں اور ریستورانوں کو بند کر دیا جائے گا۔
گوشت کی نقل و حمل کے لیے مناسب دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول سلاٹر ہاؤس، ویٹرنری اور ایف ایس ایس اے آئی سرٹیفکیٹ۔ ایک فوڈ آفیشل نے کہا کہ خراب ہونے والی اشیائے خوردونوش کے لیے مائنس 18 ڈگری سیلسیس یا اس سے کم درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ریفریجریشن کی سہولیات بھی ضروری ہیں۔
تاہم ایک سرکاری تحقیقات میں پایا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹر اور مطلوبہ وصول کنندہ کے پاس لازمی ایف ایس ایس اے آئی لائسنس کی کمی تھی۔ اس کے بعد ریاستی حکام نے ریلوے کو خط لکھا ہے، جس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ خراب ہونے والی کھانے کی اشیاء کو مناسب لائسنس یافتہ فوڈ بزنس آپریٹرز کے ذریعے اجازت دی جائے اور مناسب اعلانات اور دستاویزات کے ساتھ درجہ حرارت پر قابو پانے والے حالات کو نافذ کیا جائے۔
اس سے قبل، منجمد گوشت کی کھیپیں نیشنل ہائی وے 44 کے ذریعے وادی میں داخل ہوتی تھیں۔ لیکن گزشتہ برس کشمیر کے ریل سروس سے منسلک ہونے کے بعد، یہ ضبطی کا پہلا واقعہ ہے۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن سے گوشت مختلف مقامات پر بھیجا گیا تھا، اور وہ نئی دہلی سے لے کر کشمیر تک تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارسل کے ساتھ صرف ایک رسید موجود تھی جس پر ایان منظور کا نام اور ان کا فون نمبر درج تھا۔ اب اس سلسلے میں ملوث تمام افراد کی تفتیش کی جا رہی ہے۔