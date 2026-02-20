ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریلوے نے بڈگام اور کٹرہ کے درمیان خصوصی ٹرین سروس کی مدت جولائی تک بڑھا دی
Published : February 20, 2026 at 9:58 PM IST
جموں: (عامر تانترے) شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے بڈگام اور کٹرہ کے درمیان خصوصی ٹرین سروس کو جولائی تک بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ جموں ڈویژن میں مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور جموں و کشمیر کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے لیا گیا ہے۔
جموں ریلوے ڈویژن کے پی آر او نے معلومات دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد مقامی لوگوں اور سیاحوں کو سفر کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ پی آر او نے کہا، "ٹرین نمبر 04688/04687 اب اپنے مقررہ وقت اور سٹاپ کے مطابق 4 مارچ 2026 سے 2 جولائی 2026 تک چلے گی۔ پہلے یہ ٹرین 11 فروری سے 3 مارچ 2026 تک چلنی تھی۔"
یہ ٹرین اس عرصے کے دوران کل 102 ٹرپ کرے گی۔ دیکھ بھال کی وجہ سے یہ ٹرین اتوار کو نہیں چلے گی۔ ٹرین کے اوقات، اسٹاپیجز، یا کوچ کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
توسیع کے بارے میں، سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، جموں ڈویژن، اچیت سنگھل نے کہا، "خصوصی ٹرین کے اوقات میں توسیع کا فیصلہ براہ راست مسافروں کے تاثرات اور مطالبہ پر مبنی ہے۔ یہ توسیع نہ صرف مسافروں کو آخری لمحات کی سفری پریشانیوں سے بچائے گی بلکہ انہیں ایک سستا اور محفوظ سفری اختیار بھی فراہم کرے گی۔ ڈویژن مسافروں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے سفر کو خوشگوار بنائیں۔"