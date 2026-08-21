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ریلوے سہولتوں سے سیب تجارت کو نئی جہت ملنے کی امید، ریلوے حکام کی جبلی پورہ منڈی میں تاجروں سے مشاورت
اجلاس میں رول آن رول آف پالیسی کے تحت دستیاب سہولتوں اور اس کے فوائد کے بارے میں بھی تاجروں کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 21, 2026 at 9:00 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر کے باغبانی شعبہ کو ریلوے نیٹ ورک سے مزید مؤثر طور پر جوڑنے اور سیب کی بروقت، محفوظ اور کم لاگت پر نقل و حمل کو یقینی بنانے کے مقصد سے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیف ریجنل منیجر، سرینگر نے کی، جبکہ ریجنل مارکیٹنگ افسر کے علاوہ تقریباً 20 سرکردہ سیب تاجروں نے شرکت کی۔
اجلاس میں آئندہ سیب سیزن کے دوران ریلوے کے ذریعے سیب کی محفوظ، بروقت اور کم خرچ میں نقل و حمل کو یقینی بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر تاجروں کو ریلوے کے ذریعے باغبانی پیداوار کی نقل و حمل سے حاصل ہونے والے فوائد اور دستیاب سہولتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔
تاجروں نے ریلوے کی جانب سے گزشتہ سال فراہم کی گئی خدمات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ خراب موسمی حالات اور ناگہانی آفات کے باعث جب سڑک رابطہ متاثر ہوا تو ریلوے نے پارسل وین اور بی سی این ویگنوں کے ذریعے سیب کی فوری ترسیل میں اہم کردار ادا کیا۔ تاجروں کے مطابق ریلوے کی اس معاونت کی بدولت جموں و کشمیر سے روانہ ہونے والا سیب ملک کی مختلف منڈیوں تک بروقت پہنچایا جا سکا۔
اجلاس میں گزشتہ سیزن کے دوران ریلوے کی جانب سے شروع کی گئی،جے پی پی ۔آر سی ایس پارسل ٹرین کے بارے میں بھی تاجروں کو آگاہ کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ مذکورہ پارسل ٹرین کامیابی سے چلائی گئی اور اس سے سیب تاجروں کو نمایاں فائدہ حاصل ہوا۔
ریلوے حکام نے تاجروں اور کسانوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ریلوے کی خدمات سے منسلک ہوں اور اپنی باغبانی پیداوار کی نقل و حمل کے لیے اس سہولت سے استفادہ کریں۔
اس موقع پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خراب موسم، شدید بارشوں اور دیگر قدرتی حالات کے باعث قومی شاہراہ پر ٹریفک میں خلل پڑنے سے ہر سال تاجروں اور کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ریلوے کا متبادل راستہ سیب کو محفوظ طریقے سے اور مقررہ وقت کے اندر ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
اجلاس کے دوران رول آن رول آف پالیسی کے تحت دستیاب سہولتوں اور اس کے فوائد کے بارے میں بھی تاجروں کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، جموں نے کہا کہ ریلوے جموں و کشمیر کے باغبانی شعبے کی ترقی کے لیے مکمل طور پر پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارسل وین سمیت ریلوے کی مختلف سہولتیں نہ صرف جموں ڈویژن کے سیب کو قومی مارکیٹ میں برتری فراہم کریں گی بلکہ پورے جموں و کشمیر کی معیشت کو بھی مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ تاجروں کی رجسٹریشن کے بعد انہیں ترجیحی بنیادوں پر ریکس دستیاب کرائے جائیں گے، جس سے سیب کی بڑی مقدار میں نقل و حمل کو مزید آسان بنایا جا سکے گا۔
ریلوے حکام نے امید ظاہر کی کہ باغبانی شعبے کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنے کی یہ کوشش جموں و کشمیر کی سیب تجارت کو نئی رفتار فراہم کرے گی، نقل و حمل کے اخراجات اور نقصانات میں کمی لائے گی اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے میں معاون ثابت ہوگی۔
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