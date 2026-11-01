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اکتوبر میں ٹکٹ چیکنگ مہم سے ریلوے کو 81 لاکھ 38 ہزار روپے سے زائد کی آمدنی، 9,564 مسافر بغیر ٹکٹ اور غیر درست ٹکٹوں کے ساتھ سفر کرتے پکڑے گئے
ریلوے ڈویژن نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ریلوے قوانین پر عمل کریں۔
Published : November 1, 2026 at 10:14 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے اکتوبر 2026 کے دوران بغیر ٹکٹ اور غیر قانونی یا غیر درست ٹکٹوں کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف خصوصی مہم چلا کر 81 لاکھ 38 ہزار 495 روپے کی آمدنی حاصل کی۔ اس ایک ماہ کی مہم کے دوران مجموعی طور پر 9,564 معاملات سامنے آئے۔
ریلوے کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل کی نگرانی اور رہنمائی میں یکم اکتوبر سے 31 اکتوبر تک جموں ڈویژن کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرینوں میں اچانک اور سخت ٹکٹ چیکنگ مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے تحت جموں توی، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا، شہید کیپٹن تشار مہاجن اور پٹھان کوٹ کینٹ ریلوے اسٹیشنوں کے علاوہ ڈویژن سے گزرنے والی مختلف ٹرینوں اور پلیٹ فارمز پر بھی مسافروں کے ٹکٹوں کی جانچ کی گئی۔
اس دوران بغیر ٹکٹ اور غیر درست ٹکٹوں پر سفر کرنے والے 9,564 مسافروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جن سے جرمانے اور کرایے کی مد میں مجموعی طور پر 81,38,495 روپے وصول کیے گئے۔اس مہم کی کامیابی پر سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے کہا کہ جموں ڈویژن مسافروں کو محفوظ، آرام دہ اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ بغیر ٹکٹ اور غیر درست ٹکٹوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی مستقبل میں بھی جاری رہے گی ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہم کا مقصد صرف ریلوے کی آمدنی میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ ان ایماندار مسافروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے جو قواعد و ضوابط کے مطابق درست ٹکٹ خرید کر سفر کرتے ہیں ۔ریلوے انتظامیہ نے تمام مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹرینوں اور پلیٹ فارمز میں داخل ہونے سے قبل اپنی منزل اور زمرے کے مطابق درست ٹکٹ ضرور حاصل کریں۔
انتظامیہ کے مطابق بغیر ٹکٹ سفر کرنا قانوناً قابلِ سزا جرم ہے۔ ریلوے ڈویژن نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ریلوے قوانین پر عمل کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ سفر کو محفوظ، خوشگوار اور پریشانی سے پاک بنایا جا سکے۔