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گرمی، بارش اور خیموں کی زندگی، جموں انہدامی متاثرین کو نئے سرکیولر سے انصاف ملنے کی امید
جھلسا دینے والی گرمی، مون سون بارش اور جنگلی جانوروں کے خطرات جھیلنے والے متاثرین کو فاریسٹ رائٹس ایکٹ سے امیدیں وابستہ ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 7:29 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کے سدھرا علاقے میں رائیکا بندی جنگلاتی اراضی سے بے دخلی اور مکانات کی مسماری کے تقریباً اڑھائی ماہ سے شدید گرمی، موسلا دھار بارش اور دشوار گزار حالات میں زندگی گزار رہے انہدامی متاثرین نے اب انصاف ملنے کی امید باندھ لی ہے۔ متاثرین کو امید ہے کہ فاریسٹ رائٹس ایکٹ (ایف آر اے) پر عمل درآمد اور محکمہ قبائلی امور کے حالیہ سرکلیولر سے ان کی زمین کے حقوق تسلیم ہوں گے اور انہیں انصاف ملے گا۔
متاثرہ خاندانوں نے مئی اور جون کی جھلسا دینے والی گرمی سے لے کر مون سون کی تیز بارشوں تک ہر مشکل کا سامنا کیا۔ بعض دنوں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیش سے بھی تجاوز کر گیا، جبکہ بارش کے دوران عارضی خیموں میں پانی داخل ہو جاتا تھا۔ انہیں زہریلے سانپوں اور دیگر جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی لاحق رہا، لیکن اپنی زمین واپس ملنے اور منہدم کیے گئے گھروں کا معاوضہ حاصل کرنے کی امید میں انہوں نے علاقہ نہیں چھوڑا۔
انہدامی کارروائی کے بعد مشکلات
رائیکا بندی میں مسماری مہم کے متاثرین نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران پیش آنے والی مشکلات بیان کیں۔
جموں شہر میں مختلف گھروں میں کام کرنے والی نوجوان خاتون سمیہ بانو نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حکام کی جانب سے ان کے گھر مسمار کیے جانے کے بعد ان کے لیے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ "شدید گرمی سے لے کر موسلا دھار بارش تک ہم نے بہت کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ خاص طور پر خواتین کو کھلے آسمان تلے بہت سے مسائل سے نمٹنا پڑا۔ بارش کے موسم میں زہریلے سانپوں اور دیگر وحشی جانوروں کے خوف کی وجہ سے رفع حاجت کے لیے ٹینٹ سے باہر جنگل کی طرف جانا بھی ممکن نہیں رہتا۔"
محکمہ جنگلات نے 19 مئی کو سادھرا علاقے کے رائیکا بندی میں انسداد تجاوزات مہم چلائی اور تقریباً 30 مکانات منہدم کیے تھے۔ محکمہ کا دعویٰ تھا کہ اس کارروائی کے دوران لوگوں کے مبینہ قبضے سے 60 کنال جنگلاتی زمین کو جبری اور ناجائز قبضے سے آزاد کیا گیا۔
وزیر نے دیے ٹینٹ
سمیہ نے کہا: "جب ہمارے گھر زمین بوس کیے گئے تو درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری سیلسیش تک پہنچ گیا تھا اور اس وقت کھلے آسمان تلے رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ بعد میں جنگلات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا یہاں آئے اور ہمیں خیمے فراہم کیے، جس سے کسی حد تک سہارا ملا۔ لیکن اب مون سون کے دوران یہ خیمے بھی بارش کا پانی اندر آنے سے نہیں روک پا رہے۔"
زیادہ تر خاندان اب بھی خیموں میں ہی رہ رہے ہیں، جہاں گزارا کرنے کے لیے فولڈنگ بیڈ اور چند گدے بچھائے گئے ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے بیشتر خاندان کھلے ٹین شیڈز کا سہارا لے رہے ہیں، جن میں بار بار بارش کا پانی داخل ہو جاتا ہے۔
'دن کو سکون نہ رات کو اطمینان'
علاقے کی ایک اور رہائشی پروینہ اختر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کی زندگی انتہائی دشوار ہو گئی ہے۔ ان کے بقول نہ دن سکون سے گزرتا ہے اور نہ رات کو اطمینان سے نیند آتی ہے۔ انہوں نے کہا: "مجھے اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے ہاں بھیجنا پڑا کیونکہ یہاں گرمی، بارش اور سانپوں سمیت دیگر جانوروں کے خطرے کے باعث ان کی دیکھ بھال ممکن نہیں تھی۔ ہمارے دو مردوں کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم ہر وقت مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔"
رائیکا بندی علاقہ جموں میں نروال اور سدھرا کے درمیان قومی شاہراہ NH44 بائی پاس کے ایک جانب واقع ہے۔ محکمہ جنگلات نے 19 مئی کو جموں و کشمیر پولیس کی مدد سے یہاں مسماری مہم چلائی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں نے جنگلاتی زمین پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔
یہ معاملہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی والے انتظامی ڈھانچے کے درمیان اختلاف کا سبب بھی بنا۔ جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے انسداد تجاوزات کارروائی پر ناراضی ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنے ہی محکمہ جنگلات کی جانب سے کی گئی "زیادتی" قرار دیا تھا۔
اب 30 جولائی کو محکمہ قبائلی امور (ٹی اے ڈی) نے ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے حکام، خاص طور پر تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی کہ فاریسٹ رائٹس ایکٹ (Forests Rights Act) کے تحت حقوق کی شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل ہونے تک جنگلاتی زمین سے کسی کو بے دخل نہ کیا جائے۔ سرکیولر میں کہا گیا ہے کہ حقیقی جنگلاتی باشندوں کو مجاز اتھارٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری ہونے تک بے دخلی کی کارروائی نہ کی جائے۔
وزیر کی پریس کانفرنس
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاوید رانا نے اس فیصلے کو عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے روایتی جنگلاتی باشندوں اور درج فہرست قبائل (ایس ٹی) کو راحت فراہم کرنے کی سمت ایک بڑا قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا: "2006 کے فاریسٹ رائٹس ایکٹ کو 2019 میں جموں و کشمیر تک توسیع دی گئی تھی، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ لوگوں کو اس سے کس طرح فائدہ پہنچے گا۔ اب محکمہ قبائلی امور کو نوڈل محکمہ بنایا گیا ہے اور واضح پیغام دیا گیا ہے کہ مناسب قانونی طریقہ کار مکمل ہونے تک کسی کو جنگلاتی زمین سے بے دخل نہ کیا جائے۔"
وزیر نے مزید کہا: "ہماری پالیسی بالکل واضح ہے کہ کسی بھی روایتی جنگلاتی باشندے کو، چاہے وہ درج فہرست قبائل سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دوسری برادری سے اور روایتی طور پر جنگلاتی زمین پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہو، بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، جنگلاتی زمین پر نئے قبضے کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور ایسی کوشش کرنے والے ہر شخص کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔"
متاثرین کی امیدیں بڑھ گئی
محکمہ قبائلی امور کے نئے سرکیولر کا رائیکا بندی میں بے دخلی مہم کے متاثرین نے خیر مقدم کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ ان کی زمین واپس مل جائے گی۔
محمد اقبال، جن کا گھر بھی محکمہ جنگلات نے منہدم کر دیا تھا، نے کہا: "ہم خوش ہیں کہ وزیر نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم تصدیق کے لیے تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنی زمین واپس چاہتے ہیں اور اگر محکمہ کو کسی بھی دستاویز کی ضرورت ہوئی تو ہم تمام تفصیلات پیش کریں گے۔"
سمیہ بانو اور پروینہ اختر نے بھی سرکیولر جاری کرنے پر جاوید رانا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس فیصلے سے لوگوں میں اپنی زمین واپس ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ سمیہ نے کہا: "ہم اپنے تمام دستاویزات انکوائری کے لیے آنے والے محکمہ قبائلی امور کے حکام کو دے چکے ہیں۔ ہم دوبارہ بھی تمام ریکارڈ فراہم کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔"
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