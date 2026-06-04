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رائیکا بندی انہدامی کارروائی پر تنازعہ شدت اختیار کر گیا، ڈوگرہ فرنٹ کا احتجاج، محبوبہ مفتی اور سیاسی حلقوں کا ردعمل
واضح رہے کہ 26 مئی کو محکمہ جنگلات اور پولیس نے را ئیکا بندی جنگلاتی علاقے میں مشترکہ انہدامی کارروائی انجام دی تھی۔
Published : June 4, 2026 at 6:20 PM IST
جموں: ( محمد اشرف گنائی) جموں شہر کے را ئیکا بندی، سدھرا کے جنگلاتی علاقے میں محکمہ جنگلات اور پولیس کی جانب سے کی گئی انہدامی کارروائی کے بعد پیدا ہونے والا تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف گجر-بکروال قبائلی برادری، سماجی کارکن اور مختلف سیاسی جماعتیں فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ اور قبائلی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب شیو سینا ڈوگرہ فرنٹ سمیت بعض تنظیمیں جنگلاتی اراضی پر قبضوں کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے پتھراؤ کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
بدھ کے روز جموں شہر میں ڈوگرہ فرنٹ کے کارکنوں نے صدر اشوک گپتا کی قیادت میں ایک احتجاجی مارچ نکالا۔ مظاہرین نے را ئیکا بندی واقعہ کے دوران مبینہ پتھراؤ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت سے جنگلاتی اراضی کو ناجائز قبضوں سے مکمل طور پر آزاد کرانے کی اپیل کی۔اشوک گپتا نے مزید کہا کہ گجر اور بکروال برادری کو ماضی میں جاری کیے گئے چراگاہی اجازت ناموں میں را ئیکا بندی جنگلاتی علاقے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت اس مخصوص علاقے پر دعووں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پتھراؤ میں ملوث افراد کے خلاف مثال قائم کرنے والی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔
واضح رہے کہ 26 مئی کو محکمہ جنگلات اور پولیس نے را ئیکا بندی جنگلاتی علاقے میں مشترکہ انہدامی کارروائی انجام دی تھی، جس دوران حکام کے مطابق 30 سے زائد ڈھانچے منہدم کیے گئے اور تقریباً 60 کنال جنگلاتی اراضی واگزار کرائی گئی۔ اس کارروائی کے خلاف قبائلی برادری اور مختلف تنظیموں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ بعد ازاں بانڈی سدھرا میں گجر-بکروال رہنماؤں، قبائلی کارکنوں اور سماجی تنظیموں کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا جہاں فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ اور قبائلی خاندانوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا اسی اجتماع سے قبائلی رہنماؤں نے سری نگر کی جانب پیدل مارچ کا اعلان بھی کیا تھا۔
پولیس حکام کے مطابق انہدامی کارروائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران بعض مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون ڈی وائی ایس پی سمیت تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے پولیس نے واقعہ کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ متعدد افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہیں ۔
دوسری جانب را ئیکا بندی کارروائی پر بڑھتے ہوئے تنازعے کے پیش نظر حکومت نے 22 مئی 2026 کو ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ انہدامی اور بے دخلی کی کارروائی سے متعلق زمینی حقائق کا جائزہ لیا جا سکے کمیٹی کو سات ورکنگ دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی کمیٹی میں محکمہ جنگلات، ریونیو اور انتظامیہ کے سینئر افسران شامل ہیں اور اسے تمام متعلقہ فریقوں کو سننے کے بعد اپنی سفارشات پیش کرنی ہیں۔
اس سلسلے میں بی جے پی ضلع کلگام کے نائب صدر محمد امین چک نے بھی سوشل میڈیا پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی انکوائری کمیٹی کو اپنی مقررہ مدت کے اندر رپورٹ مکمل کر لینی چاہیے تھی اور عوام اب اس رپورٹ کے منتظر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت اور اراکین اسمبلی اس معاملے پر اپنا واضح مؤقف سامنے لائیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی را ئیکا بندی معاملے پر حکومت اور محکمہ جنگلات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قبائلی خاندانوں کے مکانات مسمار کیے جانے کے خلاف آواز بلند کرنے پر گرفتار کیے گئے طالب حسین کی گرفتاری کو کئی دن گزر چکے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ غریب اور پسماندہ طبقات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ بڑے اور بااثر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی نظر نہیں آتی۔ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مبینہ طور پر منتخب کارروائیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور اصل زمین مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔
دوسری جانب قبائلی تنظیموں، گجر-بکروال رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کا مؤقف ہے کہ جنگلاتی علاقوں میں آباد قبائلی خاندانوں کے حقوق کو فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل ہے اور حکومت کو کسی بھی انہدامی کارروائی سے قبل قانونی تقاضے پورے کرنے چاہئیں۔ قبائلی قیادت کا کہنا ہے کہ حالیہ کارروائیوں سے متعدد غریب خاندان متاثر ہوئے ہیں اور ان کے مطالبات پورے ہونے تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔