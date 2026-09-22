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کورئیر کے ذریعہ منشیات کی ممکنہ ترسیل روکنے کی کوشش، اننت ناگ میں کئی کورئیر مراکز پر چھاپے
یہ کارروائی ڈرگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ اور کرائم ڈاگ اسکواڈ کے اشتراک سے انجام دی گئی۔
Published : September 22, 2026 at 5:05 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق ) سماج کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے سو روزہ ، نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئیں ۔ اس دوران بڑی مقدار میں منشیات ضبط کرنے کے علاوہ کروڑوں روپے مالیت کی املاک کو ضبط یا منہدم کیا گیا، جبکہ منشیات کے کاروبار میں ملوث سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔
اسی مہم کے تحت پولیس نے بعد ازاں جنگلی بھنگ کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی، جس دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں خود رو بھنگ کی فصل کو تباہ کیا گیا۔
منشیات کے خلاف جاری اس کارروائی کی ایک اور کڑی کے طور پر اننت ناگ پولیس نے منگل کے روز ضلع کے مختلف کورئیر، ڈاک اور لاجسٹکس مراکز پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائی ڈرگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ اور کرائم ڈاگ اسکواڈ کے اشتراک سے انجام دی گئی۔
پولیس کے مطابق پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ کی ٹیموں نے بجبہاڑہ میں بسم اللہ کورئیر آفس، ڈیلیوری کورئیر اور پوسٹ آفس میں تلاشی لی، جبکہ پولیس پوسٹ سنگم کی ایک ٹیم نے ہالمولہ سنگم میں وی آر ایل لاجسٹکس اور سیف ایکسپریس کے مراکز پر بھی چھاپے مارے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ان چھاپوں کا مقصد کورئیر اور لاجسٹکس کے ذرائع سے منشیات کی ممکنہ ترسیل کا پتہ لگانا اور اسے روکنا تھا۔ اس کے علاوہ ان مراکز کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور انہیں منشیات کی غیر قانونی ترسیل کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے بھی یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں منشیات کے کاروبار اور استعمال کے خلاف مربوط اور مسلسل کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی، جبکہ منشیات کی اسمگلنگ یا اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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