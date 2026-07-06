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جموں میں سمگر شکشا ڈائریکٹوریٹ پر کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ کا چھاپہ
مرکزی وزارت تعلیم کی سرپرستی میں چلنے والی "سمگر شکشا اسکیم" کے تحت شائع، تقسیم کی جانے والی کتابیں تنازعے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 6, 2026 at 2:24 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سرکاری اسکولوں کی لائبریریوں میں علیحدگی پسند رہنماؤں کی ستائش پر مبنی کتابوں کی فراہمی کے معاملے میں تحقیقات مزید تیز کر دی گئی ہے۔ کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ، جموں، نے پیر کے روز سمگرا شکشا جموں کے دفتر پر چھاپہ مار کر اہم دستاویزات اور ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیے۔
یہ کارروائی ان دو متنازع کتابوں کے سلسلے میں کی گئی ہے جن میں سید علی گیلانی سمیت کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کو "شخصیات" کے طور پر کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ عوامی سطح پر اس کا خلاصہ ہونے کے ساتھ ہی ہفتہ کے روز ایل جی انتظامیہ نے آٹھ ملازمین کو معطل کر دیا گیا جبکہ ایک کنٹریکچول آپریٹر کی خدمات کو منسوخ کر دیا گیا۔
اس معاملے میں جموں و کشمیر پولیس پہلے ہی ایف آئی آر درج کر چکی ہے جبکہ حکومت نے بھی متعدد افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہے۔ حکومت نے ملازمین کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ دونوں کتابوں کے مصنفین اور ناشرین کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔
تحقیقات کے دائرے میں آنے والی متنازع کتابوں میں "Personalities and Legends of J&K"اور "Great Personalities of Jammu and Kashmir"شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پہلی کتاب کی 123 کاپیاں جموں، رام بن اور ادھم پور کے اسکولوں میں تقسیم کی گئی تھیں، جبکہ دوسری کتاب کی 128 کاپیاں جموں اور بارہمولہ کے سرکاری اسکولوں تک پہنچائی گئی تھیں۔
پولیس نے اس معاملے میں بھارتیہ نیاے سنہتا کی دفعات 49، 61(2)، 152، 196 اور 353 کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کی دفعہ 13 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیز اس بات کی چھان بین کر رہی ہیں کہ ان کتابوں کی منظوری کس سطح پر دی گئی؟ خریداری اور تقسیم کا عمل کس طرح انجام پایا اور انہیں سرکاری اسکولوں کی لائبریریوں تک پہنچانے کے لیے کون کون ذمہ دار تھا؟
ادھر، پیر کے روز مارے گئے چھاپوں سے متعلق تفصیلی وضاحت جاری نہیں کی گئی ہے۔
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سید گیلانی سمیت کئی علیحدگی پسند لیڈر سمگر شکشا کی کتاب 'جموں کشمیر کی شخصیات' میں شامل