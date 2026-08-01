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راہل گاندھی، میرواعظ کشمیر، محبوبہ مفتی سمیت سیاست دانوں نے کی شہری ہلاکتوں کی مذمت
گزشتہ شام جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو مزدوروں کا گولی مار کر قتل کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 1, 2026 at 2:54 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر سمیت قومی سطح کے متعدد سیاسی رہنماؤں نے گزشتہ شام جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں دو غیر مقامی مزدوروں کے قتل کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے "غیر انسانی" اور "انسانیت سوز" واقعہ قرار دیکر اس کی سخت مذمت کی۔ سیاسی رہنماؤں نے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
میرواعظ کشمیر میرواعظ عمر فاروق نے کولگام کے دیوسر علاقے میں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو غیر مقامی مزدوروں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ "تشدد کا کسی صورت جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔" گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا: "اسلام ہر بے گناہ انسان کی جان کے تقدس کو تسلیم کرتا ہے اور بے قصور افراد کے قتل کی دوٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ روزی روٹی کمانے کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والے غریب مزدوروں کو نشانہ بنانا اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے سراسر خلاف ہے۔
میرواعظ نے مزید کہا کہ "بے گناہوں کا خون بہانے سے صرف درد اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے تشدد کو کسی بھی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔" انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کو زیادہ پُرامن بنانے کے لیے باہمی رواداری، بات چیت اور رابطہ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہیں۔ میرواعظ نے جاں بحق مزدوروں کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی۔
قبل ازیں، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دونوں مزدوروں کے قتل کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور بے گناہ جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ عمر عبداللہ نے ہلاک مزدوروں کے اہل خانہ کو وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے دس، دس لاکھ روپے کی امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ یہ رقم ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی فوری 6،6 لاکھ روپے کی امداد کے علاوہ ہوگی۔
وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ حملے کے بعد انہوں نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات اور دیگر اعلیٰ سکیورٹی حکام سے بات کی۔ انہوں نے کہا، "میں اس بزدلانہ کارروائی کی سخت مذمت کرتا ہوں۔" منوج سنہا نے بتایا کہ انہوں نے سکیورٹی فورسز کو کارروائیاں تیز کرنے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ان کے مطابق پولیس اور سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی قتل کی صریح الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حملے کو ناقابلِ تصور حد تک ظالمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزدور اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے بہت دور یہاں سخت محنت کرتے ہیں، لیکن ایسے بے مقصد تشدد میں انہیں نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ عمل ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ بیرون ریاست مزدور روزگار کی تلاش میں کشمیر آتے ہیں اور انہیں کبھی بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ "میرے پاس اس واقعے کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔"
سیکورٹی میں کوتاہی
انہوں نے سکیورٹی انتظامات پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے۔ محبوبہ مفتی نے مطالبہ کیا کہ مقامی حکومت، مزدوروں کی آبائی ریاست کی جانب سے دی جانے والی امداد کے علاوہ، متاثرہ خاندانوں کو الگ سے معاوضہ فراہم کرے اور واقعے کی مناسب تحقیقات کرائی جائیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ بھی جانچنا چاہیے کہ فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور پولیس کی موجودگی کے باوجود مسلح افراد غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟
سجاد لون نے کہا 'افسوسناک'
پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ شہریوں کے خلاف تشدد کا کسی صورت جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کولگام میں ایک غیر مقامی مزدور کا قتل اور دوسرے کا زخمی ہونا ایک افسوس ناک اور قابلِ مذمت واقعہ ہے۔ سجاد لون نے جاں بحق مزدور کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمی مزدور کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
'انسان نہیں درندے'
اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے حملے پر صدمے اور گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہولناک کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تشدد اور دہشت گردی کا ایک انتہائی افسوس ناک اور غیر انسانی واقعہ ہے، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
الطاف بخاری نے کہا کہ اپنے خاندانوں کے لیے روزی کمانے کی غرض سے آنے والے بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے والے "انسان نہیں بلکہ درندے" ہوں گے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سکیورٹی ایجنسیاں جلد ذمہ دار افراد کو گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لائیں گی۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ
ادھر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے خبر لکھے جانے تک اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹس پر کولگام حملے کے بارے میں کوئی عوامی بیان جاری نہیں کیا تھا۔
تاہم، جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے حملے کو دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے ایک بار پھر صرف ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے کشمیر آنے والے بے گناہ مزدوروں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی ظاہر کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان دونوں مزدوروں کا قتل دراصل انسانیت کا قتل ہے۔ سنیل شرما نے کہا کہ انہیں سکیورٹی فورسز پر مکمل بھروسہ ہے اور حملے کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔
راہل گاندھی کا مطالبہ
دریں اثنا، پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے حملہ آوروں کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جموں و کشمیر کے کولگام میں بزدلانہ دہشت گرد حملے کے نتیجے میں ملک کے دو مزدوروں کا قتل انتہائی افسوس ناک ہے۔ انہوں نے غم زدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں سخت ترین سزا دی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف پورا ملک متحد ہے۔
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