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راہل گاندھی ملک میں متوازی وزیر اعظم کے بطور دیکھے جاتے ہیں، سریندر سنگھ چنی
انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے-
Published : June 25, 2026 at 5:17 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے آج ترال میں ایک شمولیتی پروگرام کی قیادت کی۔ اس دوران کئی افراد نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ ترال کے لوگوں نے ہمیشہ سیکولر طاقتوں کو کامیاب بنایا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور ترال کی ترقی کے لیے بھی بھرپور کوشش کرے گی کیونکہ اس علاقے میں پرانی سرکاروں نے تعمیر وترقی کا کام نہیں کیا لیکن کانگریس پارٹی وعدہ بند ہے کہ اس علاقے میں تعمیر کا کام کرے گی ۔
طلبہ کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے چنی نے کہا کہ کانگریس طلبہ کی شکایات اور مسائل کو سنجیدگی سے سنے گی۔ انہوں نے نیٹ (نیٹ) امتحان کے دوران طلبہ کو درپیش مشکلات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ راہل گاندھی ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ اس وقت ان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ لوگ انھیں متوازی وزیراعظم کی شکل میں دیکھتے ہیں۔