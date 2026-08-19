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راہمو میں ڈے اینڈ نائٹ کبڈی لیگ کا انعقاد، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کیا افتتاح
راہمو میں ڈے اینڈ نائٹ کبڈی لیگ کا انعقاد، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کیا افتتاح
Published : August 19, 2026 at 11:35 AM IST
راہمو، پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): راہمو پبلک انٹرسٹ کی جانب سے اسپورٹس گراؤنڈ راہمو میں ڈے اینڈ نائٹ راہمو کبڈی لیگ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح منگل کے روز ایس ایس پی پلوامہ محترمہ تنوشری، آئی پی ایس نے کیا۔ اس موقع پر ایس پی ہیڈکوارٹرز ماجد اور دیگر پولیس و انتظامی افسران بھی موجود تھے۔
افتتاحی ڈے اینڈ نائٹ میچ سرینگر اور کولگام کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی باشندے، کھیلوں کے شائقین اور معزز شہری اسپورٹس گراؤنڈ میں موجود رہے۔
نوجوان کبڈی کھلاڑیوں کے لیے بہتر پلیٹ فارم کی فراہمی
اس کبڈی لیگ میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ لیگ کا مقصد نوجوان کبڈی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں، کھیل کے جذبے اور مسابقتی مہارتوں کے اظہار کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
تنظیم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا
اس موقع پر ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، آئی پی ایس نے راہمو پبلک انٹرسٹ کی جانب سے کبڈی لیگ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راہمو پبلک انٹرسٹ کے چیئرمین شیخ رئیس نے کہا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا اور انہیں کھیلوں سمیت مثبت سرگرمیوں کے لیے بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
نظم و ضبط، ٹیم ورک، خود اعتمادی کھیلوں سے
انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں نظم و ضبط، ٹیم ورک، خود اعتمادی اور کھیلوں کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔
شیخ رئیس نے کبڈی لیگ میں حصہ لینے والی تمام 12 ٹیموں اور کھلاڑیوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کھلاڑیوں، آفیشلز، رضاکاروں، مقامی باشندوں اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے افتتاحی تقریب کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔
مستقبل میں بھی نوجوانوں اور کھیلوں سے متعلق مزید پروگرام
انہوں نے مستقبل میں بھی نوجوانوں اور کھیلوں سے متعلق مزید پروگرام منعقد کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رہمو پبلک انٹرسٹ ایک صحت مند، ذمہ دار اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔
راہمو پبلک انٹرسٹ نے لیگ میں حصہ لینے والی تمام 12 ٹیموں اور کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ ٹورنامنٹ کامیاب، منصفانہ اور سنسنی خیز مقابلوں کا باعث بنے گا۔