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’جن زی کی حمایت کو دھمکی کے طور پر استعمال کرنا سب سے تیز طریقہ ہے جس سے اس کی ساکھ ختم ہوگی‘: عمر عبداللہ
ویڈیو میں خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا جاسکتا ہے، ’’ہم جن زی ہیں اور ہم اس بکواس کو برداشت نہیں کریں گے۔
Published : August 19, 2026 at 10:43 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ملک کے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ نئی دہلی میں جن زی کے احتجاج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عوامی حمایت اور ہمدردی کو دھمکی کے انداز میں استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ’’ہم جن زی ہیں‘‘ کا جملہ اب ’’جانتے نہیں ہو میرے باپ کون ہیں‘‘ جیسا بنتا جارہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ معمولی سی ناگواری یا مبینہ زیادتی پر جن زی کی شناخت کو دھمکی کے طور پر استعمال کرنا اس طبقے کے لیے پیدا ہونے والی خیرسگالی اور حمایت کو ختم کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ عمر عبداللہ کا یہ بیان ایک خاتون سیاح کی ویڈیو پر سامنے آیا، جس میں وہ کارگل کے منی مرگ علاقے میں ایک سکیورٹی چیک پوسٹ پر سکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں سے بحث کرتی اور مبینہ طور پر بیریئر ہٹانے کا مطالبہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔
ویڈیو میں خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا جاسکتا ہے، ’’ہم جن زی ہیں اور ہم اس بکواس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ تو کرتے ہی تھے، اب سیاحوں کے ساتھ بھی کرنے لگے۔‘‘ رپورٹ کے مطابق منی مرگ میں قائم پولیس چیک پوسٹ کے ذریعے لداخ جانے والے سیاحوں اور مسافروں کی آمدورفت کی نگرانی کی جاتی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑک بند ہونے یا کسی اہم شخصیت کی نقل و حرکت کے دوران پولیس عارضی بیریئر لگا کر ٹریفک روک دیتی ہے۔
متعدد ذرائع کے مطابق خاتون سیاح اور سکیورٹی اہلکاروں کے درمیان یہ واقعہ 25 جون کو پیش آیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت سکیورٹی فورسز نے شہری ٹریفک کو عارضی طور پر روکنے کے لیے بیریئر قائم کیے تھے تاکہ اعلیٰ سکیورٹی حکام کی محفوظ آمدورفت یقینی بنائی جاسکے۔ یہ انتظام اس دورے اور سکیورٹی بندوبست سے متعلق تھا جس کے تحت سینئر سکیورٹی افسران کو کارگل پہنچنا تھا، جبکہ 26 جولائی کو دراس میں کارگل جنگ کی فتح کی یاد میں کارگل وجے دیوس کی تقریب بھی منعقد ہونی تھی۔
عمر عبداللہ نے اپنے بیان میں نئی دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے جن زی احتجاج کا حوالہ دیا۔ ان احتجاجات میں نوجوانوں کی جانب سے تعلیمی اصلاحات سمیت مختلف مطالبات اٹھائے گئے تھے، جن کے بعد وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو عہدے سے ہٹائے جانے کی بات رپورٹ میں کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسی پس منظر میں کہا کہ جن زی احتجاج کے نتیجے میں نوجوانوں کے لیے جو خیرسگالی اور عوامی حمایت پیدا ہوئی ہے، اسے معمولی اختلافات یا مبینہ ناگواری کے مواقع پر دباؤ ڈالنے یا دھمکی کے طور پر استعمال کرنا خود اسی حمایت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
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عمر عبداللہ کے مطابق نوجوانوں کی شناخت اور ان کے اجتماعی اثر و رسوخ کا مثبت استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ اسے کسی معمولی تنازع میں طاقت یا دھمکی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جائے۔