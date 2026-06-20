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بانڈی پورہ میں اسپتال سے ڈسچارج کے بعد خاتون نے بچے کو جنم دیا، تحقیقات شروع
اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر انکوائری شروع کی گئی ہے جو دو دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 20, 2026 at 9:12 PM IST
بانڈی پورہ: ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ میں زچگی سے متعلق ایک مبینہ غفلت شعاری کے معاملے پر اسپتال انتظامیہ نے انکوائری کے احکامات صادر کیے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے طبی خدمات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں ایک حاملہ خاتون کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تاہم کچھ ہی دیر بعد اس نے بچے کو جنم دیا۔
موصولہ معلومات کے مطابق خاتون کو 17 جون کو درد زہ شروع ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ میں داخل کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری رات طبی نگرانی میں رہی اور اگلے روز ڈاکٹروں نے اس کی حالت کو مستحکم قرار دیتے ہوئے اسپتال سے ڈسچارج کیا گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم گھر واپسی کے دوران ضلع کے آلوسہ نامی علاقے کے قریب خاتون کو دوبارہ دردِ زہ شروع ہوا۔ اہل خانہ نے فوری طور پر اسے ایک نجی کلینک منتقل کیا، جہاں پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد خاتون نے بغیر آپریشن کے بچے کو جنم دیا۔
اس واقعے کے بعد زچگی کے معاملات میں طبی جانچ اور مریضوں کو ڈسچارج کرنے کے طریقہ کار پر عوامی سطح پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے سوال اٹھایا ہے۔ اس واقعے نے گزشتہ برسوں میں پیش آنے والے اسی نوعیت کے دیگر معاملات کی یاد بھی تازہ کر دی ہے، جن میں بعض خواتین نے مبینہ طور پر اسپتال کے باہر یا سفر کے دوران یا کسی دوسرے طبی مرکز میں ریفر کیے جانے کے فوراً بعد بچوں کو جنم دیا تھا۔
ادھر، اس معاملے پر ضلع اسپتال بانڈی پورہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ "واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "کمیٹی کو دو دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے بعد ضرورت پڑنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔"
مقامی باشندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور زچگی سے متعلق موجودہ طبی طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ضلع اسپتال میں ماں اور بچے کی صحت سے متعلق خدمات کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
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