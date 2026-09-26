آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں ای سی آئی کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، غلام نبی آزاد

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آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں ای سی آئی کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، غلام نبی آزاد
آزاد نےکہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کےلیے ضروری ہے کہ عوام کو یہ یقین ہو کہ ان کے ووٹ کی قدر و اہمیت برقرار ہے۔
Published : September 26, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین اور سابق مرکزی وزیر غلام نبی آزاد نے ہفتہ کے روز ضلع اننت ناگ کے پانزتھ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی ساکھ پر اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
غلام نبی آزاد نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں انتخابات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور عوام کا اعتماد انتخابی عمل کی شفافیت اور غیر جانب داری سے جڑا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اگر انتخابی عمل کے حوالے سے عوام یا سیاسی جماعتوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ان کا ازالہ کرنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک اہم آئینی ادارہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کے دوران تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے انتخابی عمل میں شفافیت، جواب دہی اور اعتماد کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
آزاد نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو یہ یقین ہو کہ ان کے ووٹ کی قدر و اہمیت برقرار ہے اور انتخابی نتائج ایک شفاف اور قابلِ اعتماد عمل کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال اور برقرار رکھنا جمہوری نظام کے مفاد میں ہے۔
پانزتھ کے دورے کے دوران غلام نبی آزاد نے مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کی اور علاقے کی صورتحال اور عوام کو درپیش مختلف مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مقامی لوگوں نے انہیں بنیادی سہولیات، سڑکوں، بجلی، پانی، روزگار اور دیگر عوامی نوعیت کے مسائل سے آگاہ کیا۔
غلام نبی آزاد نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے اور کہا کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی نمائندوں اور سیاسی قیادت کو زمینی سطح پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر ان کے مسائل کو متعلقہ فورمز تک پہنچانا چاہیے۔
ذرائع ابلاغ سے گفتگو کے دوران انہوں نے موجودہ سیاسی اور جمہوری صورتحال سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابی عمل ہی عوام کے اعتماد کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ انہوں نے انتخابی اداروں سے متعلق اٹھنے والے سوالات اور خدشات کو دور کرنے کے لیے شفافیت اور واضح طریقہ کار کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
غلام نبی آزاد کا کہنا تھا کہ جمہوری اداروں کی مضبوطی صرف انتخابات کے انعقاد تک محدود نہیں بلکہ اس کے لیے عوام، سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان اعتماد کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔