ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کاکا پورہ میں زیر تعمیر سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کی رفتار پر سوالیہ نشان، عوام میں شدید تشویش
حکومت نے کاکاپورہ اور ملحقہ علاقوں کے عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے 2018-19 میں اس منصوبہ پر کام شروع کیاتھا۔
Published : February 6, 2026 at 6:17 PM IST
پلوامہ : سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کاکاپورہ کی تعمیراتی رفتار پر مقامی لوگوں نے شدید ناراضگی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کام اسی سست روی سے جاری رہا تو آئندہ بیس سال بھی اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔
تقریباً 18.75 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا یہ ہسپتال تاحال فعال نہیں ہو سکا، حالانکہ حکومت نے تحصیل کاکاپورہ اور ملحقہ علاقوں کے عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے 2018-19 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق منصوبے کا سول ورک تقریباً مکمل ہو چکا ہے تاہم مکینیکل حصہ ابھی تک ادھورا پڑا ہے، جس کے باعث ہسپتال کو عوام کے لیے کھولا نہیں جا سکا۔
مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ یہ اہم منصوبہ سیاسی مداخلت کا شکار ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس پر کام متاثر ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہسپتال فعال ہو جائے تو تقریباً 60 دیہات کے عوام کو بہتر اور بروقت طبی سہولیات میسر آ سکیں گی۔
عوام نے مزید بتایا کہ سال 2025 میں حکام کی جانب سے محض 30 لاکھ روپے جاری کیے گئے جو منصوبے کے لیے ناکافی ہیں، جبکہ فنڈز کی سست رفتار تقسیم کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ سے پُرزور مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو فوری طور پر مکمل کیا جائے تاکہ اس پر خرچ ہونے والی بھاری عوامی رقم کا مقصد پورا ہو سکے۔
دریں اثنا، مقامی لوگوں نے اسمبلی میں ہسپتال کو باقاعدہ SDH کا درجہ نہ دیے جانے پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاکاپورہ اور اس کے گرد و نواح کے عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ان کے مطابق کاکاپورہ ہر لحاظ سے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کا مستحق علاقہ ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ہسپتال کو اپ گریڈ کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کیا جائے تاکہ عوام کو معیاری صحت سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر بجٹ 2026: فصل بیمہ اسکیم، غریب ترین کنبوں کیلئے سالانہ مفت چھ سلینڈر کا اعلان
قابل ذکر ہے کہ چند ماہ قبل وزیر صحت جموں و کشمیر، سکینہ ایتو نے زیر تعمیر SDH کاکاپورہ کا دورہ کیا تھا اور عوام سے خطاب کے دوران یقین دہانی کرائی تھی کہ ہسپتال کو آئندہ چند ماہ میں فعال کر دیا جائے گا، تاہم تاحال یہ وعدہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا ہے، جس کی بڑی وجہ فنڈز کی سست رفتار فراہمی بتائی جا رہی ہے۔