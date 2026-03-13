ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ القدس کے موقع پر جموں و کشمیر میں ریلیاں،فلسطین سے اظہارِ یکجہتی
جموں وکشمیر میں یومِ القدس کے موقع پر فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کئے گئے،اسرائیلی کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی
Published : March 13, 2026 at 5:51 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): بین الاقوامی یومِ القدس کے موقع پر جموں و کشمیر میں مختلف مقامات پر ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے۔ سرمائی دارالحکومت جموں میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی جو کربلا کمپلیکس سے شروع ہو کر شہیدی چوک تک پہنچی جبکہ جموں کے علاقے بتھندی میں بھی ایک اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔
ریلیوں میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی شرکاء کے ہاتھوں میں فلسطین کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز تھے جبکہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی مظاہرین نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔
مظاہرین نے امریکہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت بند کرے اور فلسطینی عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے کردار ادا کرے اگر عالمی برادری خاموش رہی تو یہ مظالم مزید بڑھ سکتے ہیں۔
احتجاج میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ یومِ القدس منانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان اور انصاف پسند لوگ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ فلسطین کی آزادی تک ان کی آواز اور جدوجہد جاری رہے گی اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم ناقابلِ برداشت ہیں اور عالمی برادری کو اس کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سرپرستی کے باعث اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فلسطینی عوام مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہیں
مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کرنا ہم سب کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے اسرائیل کی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور دیگر علاقوں میں جاری حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں۔
بتادیں کہ بین الاقوامی یومِ القدس ہر سال ماہِ رمضان کے آخری جمعہ کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اس دن کو منانے کا مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا ہے اس موقع پر دنیا کے مختلف ممالک میں ریلیاں،اجتماعات اور احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔
مزید پڑھیں:جموں و کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں تعلیم کا فروغ: آرمی گُڈول اسکول دور درازکے بچوں کے لیے امید کی کرن
یومِ القدس کا آغاز 1979 میں ایران کے رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کی اپیل پر کیا گیا تھا اس دن کا مقصد عالمی برادری کی توجہ فلسطین کے مسئلے اور بیت المقدس کی اہمیت کی طرف مبذول کرانا ہے اس دن مسلمان اور دیگر انصاف پسند لوگ فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی آزادی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔