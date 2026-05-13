معیاری اور محفوظ پینے کا پانی سرکار کا مقصد: ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی

پانی سمیتیوں کے اراکین اور آشا ورکروں میں واٹر ٹیسٹنگ کٹس تقسیم کی گئیں تاکہ پینے کے پانی کے معیار کی جانچ ممکن بنائی جاسکے۔

Published : May 13, 2026 at 3:52 PM IST

پلوامہ : معیاری اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے مقصد سے آج محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے پانپور کے بلاک ڈیولپمنٹ آفس میں ایک میگا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں عوامی نمائندوں، محکمہ جاتی افسران اور مختلف دیہی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں چیئرمین ہاؤسنگ کمیٹی جل جیون مشن و ایم ایل اے پانپور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ڈویژن اونتی پورہ، اے ای ای پانپور، محکمہ کے دیگر افسران، آشا ورکروں، پانی سمیتیوں کے اراکین اور پنچایت سیکرٹریوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ پروگرام کے دوران صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی جبکہ دیہی علاقوں میں پانی کے معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔

تقریب کے دوران پانی سمیتیوں کے اراکین، آشا ورکروں اور پنچایت سیکرٹریوں میں واٹر ٹیسٹنگ کٹس بھی تقسیم کی گئیں تاکہ مقامی سطح پر پینے کے پانی کے معیار کی جانچ ممکن بنائی جا سکے اور عوام کو صاف پانی کی فراہمی یقینی ہو۔ مقررین نے کہا کہ جل جیون مشن کے تحت حکومت ہر گھر تک محفوظ پانی پہنچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔

بعد ازاں ایم ایل اے پانپور نے محکمہ کھیل کے افسران کے ہمراہ اقبال اسپورٹس اسٹیڈیم پانپور کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسٹیڈیم میں بنیادی سہولیات کی کمی کا جائزہ لیا اور چینجنگ روم، ٹوائلٹ بلاکس، ہائی ماسٹ لائٹس اور فینسنگ کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ نوجوانوں کو بہتر کھیل سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی کام جلد از جلد شروع کیے جائیں۔

