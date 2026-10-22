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قاضی گنڈ میں قومی شاہراہ کی تعمیر و ترقی سے روایتی کاروبار متاثر، تاجروں کو روزگار بچانے کی فکر
مقامی کاروباریوں کے مطابق پہلے قاضی گنڈ سے گزرنے والے مسافر یہاں کے بازاروں میں رک کر خریداری کیا کرتے تھے۔
Published : October 22, 2026 at 9:58 AM IST
اننت ناگ، دین عمران: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا قاضی گنڈ، جسے وادی کشمیر کا گیٹ وے آف کشمیر کہا جاتا ہے، ماضی سے ہی نہ صرف وادی کی ثقافت اور روایات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے بلکہ یہاں کے روایتی کاروبار بھی علاقے کی شناخت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ تاہم قومی شاہراہ این ایچ 44 کی تعمیر اور ترقی کے بعد قاضی گنڈ کے تجارتی منظرنامے میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے نتیجے میں مقامی تاجروں، بالخصوص روایتی دکانیں چلانے والے کاروباری افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ کی تعمیر سے پہلے قاضی گنڈ سے گزرنے والے مسافر اور گاڑیوں میں سوار لوگ یہاں کے بازاروں میں رک کر خریداری کیا کرتے تھے۔ اس دوران روایتی اشیاء، مقامی مصنوعات اور دیگر ضروری سامان فروخت کرنے والے دکانداروں کو روزگار کے بہتر مواقع میسر تھے۔ لیکن شاہراہ کی تعمیر اور ٹریفک کے راستوں میں تبدیلی کے بعد مسافروں کی بازاروں تک رسائی محدود ہو گئی ہے، جس کا براہ راست اثر ان کے کاروبار پر پڑ رہا ہے۔
تاجروں کے مطابق پہلے قاضی گنڈ کی روایتی دکانیں مسافروں کے لیے ایک اہم پڑاؤ ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ نہ صرف خریداری کرتے بلکہ علاقے کی ثقافت اور مقامی طرز زندگی سے بھی روشناس ہوتے تھے۔ اب بدلتے ہوئے ٹریفک نظام اور بازاروں تک کم رسائی کے باعث گاہکوں کی تعداد میں کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ آمدنی میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔
مقامی کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبے علاقے کی بہتری اور عوامی سہولیات کے لیے ضروری ہیں، تاہم ایسے منصوبوں کے دوران مقامی تجارت اور روایتی کاروبار کے تحفظ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق قاضی گنڈ کی تاریخی اور تجارتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بازاروں تک آسان رسائی، مناسب پارکنگ اور مسافروں کے رکنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، تاکہ یہاں کے دکاندار بھی ترقی کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔
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اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی گنڈ، جو کبھی وادی کشمیر کی ثقافت اور روایتی تجارت کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا، بدلتے ہوئے ترقیاتی منظرنامے میں اپنی پرانی تجارتی شناخت برقرار رکھ پائے گا؟ مقامی تاجروں کو امید ہے کہ متعلقہ حکام ان کے مسائل کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر ایسے اقدامات کریں گے، جن سے ترقیاتی منصوبوں اور مقامی روزگار کے درمیان توازن قائم ہو سکے اور قاضی گنڈ کی روایتی تجارتی سرگرمیاں دوبارہ فروغ حاصل کر سکیں۔