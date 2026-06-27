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پرپل ریولوشن سے کشمیر میں ایگرو ٹورازم کو نئی جہت، زراعت اور سیاحت کا حسین امتزاج
پرپل ریولوشن یا لیونڈر انقلاب نے نہ صرف شعبہ زراعت کی معاشی حالت کو مستحکم کیا ہے بلکہ سیاحتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 11:58 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): قدرت کے عطا کردہ سرسبز و شاداب پہاڑوں، دلکش آبشاروں، خوشگوار اور معتدل آب و ہوا کی بدولت وادی کشمیر کو پوری دنیا میں ایک منفرد سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران زرعی شعبے میں آنے والی جدت اور تنوع نے وادی کی سیاحت کو ایک نئی جہت عطا کی ہے، جس کے نتیجہ میں یہاں ایگرو ٹورازم یا زرعی سیاحت کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔
زراعت کا شعبہ اب صرف غذائی اجناس کی پیداوار تک محدود نہیں رہا بلکہ خوشبودار اور رنگین فصلوں کی کاشت میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں، جن میں لیونڈر کی کاشت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پرپل ریولوشن یا لیونڈر انقلاب نے نہ صرف زراعت کے شعبہ کی معاشی حالت کو مستحکم کیا ہے بلکہ وادی میں سیاحتی سرگرمیوں کو بھی نئی زندگی بخشی ہے۔ بنفشی رنگ میں ڈوبے لیونڈر کے کھیت اور فارمز اب ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔
دراصل پرپل ریولوشن کا آغاز سال 2016 میں مرکزی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (سی ایس آئی آر) کے تحت "اروما مشن" کے ذریعے کیا تھا۔ اس مشن کا بنیادی مقصد خوشبودار فصلوں کی کاشت کو فروغ دینا، درآمد شدہ خوشبودار تیلوں پر انحصار کم کرنا اور مقامی سطح پر خوشبودار فصلوں پر مبنی زرعی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ آج جموں و کشمیر کے تقریباً تمام بیس اضلاع میں لیونڈر کی کاشت کی جا رہی ہے، جس سے زراعت کے شعبہ میں ایک نیا انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔
ضلع اننت ناگ کے سرہامہ علاقے میں واقع وادی کشمیر کا سب سے بڑا لیونڈر فارم اس انقلاب کی ایک نمایاں مثال ہے۔ مقامی سطح پر "سرکاری باغ" کے نام سے معروف یہ فارم 32 ہیکٹر اراضی پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 10.2 ہیکٹر رقبہ پر لیونڈر کی کاشت کی گئی ہے۔ باغ میں تقریباً 1 لاکھ 60 ہزار لیونڈر کے پودے موجود ہیں، جن سے سالانہ 70 سے 80 کوئنٹل پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس پیداوار سے تقریباً 70 سے 80 لیٹر لیونڈر آئل تیار کیا جاتا ہے۔
باغ میں لیونڈر آئل ڈسٹلیشن پلانٹ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں لیونڈر کے پھولوں سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باغ کے دیگر حصوں میں مختلف طبی اور خوشبودار پودے مثلاً بنفشہ، مشک بالا، روزمیری اور بلغاریہ گلاب بھی کاشت کیے جا رہے ہیں، جبکہ گلاب کے پھولوں سے عرقِ گلاب بھی تیار کیا جاتا ہے۔
وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے لیونڈر کی کاشت کو دیہی معیشت کی مضبوطی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں لیونڈر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زیر زمین پانی کی سطح میں کمی اور خشک سالی جیسے حالات کے پیش نظر کم پانی استعمال کرنے والی فصلوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے، اور لیونڈر اس سلسلے میں ایک موزوں متبادل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پہاڑی علاقوں میں زرعی تنوع کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے تاکہ کسان روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ منافع بخش خوشبودار فصلوں کی جانب راغب ہوں۔ ان کے مطابق لیونڈر کے کھیت سیاحوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنتے ہیں اور مستقبل میں ایگرو ٹورازم کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شاہنواز شاہ نے کہا کہ لیونڈر نہ صرف روایتی زراعت کا ایک منافع بخش متبادل بن کر ابھرا ہے بلکہ یہ دیہی معیشت کو بھی نئی سمت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرہامہ لیونڈر فارم کو ایگرو ٹورازم کے ایک اہم مرکز کے طور پر فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں اور اسے سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دلانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں یہ باغ ایک اہم سیاحتی مرکز کے طور پر ابھرے گا، جس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف سرکاری اسکیموں کے ذریعہ کسانوں کو لیونڈر کی کاشت کی جانب راغب کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔
شاہ نے کہا کہ ایگرو ٹورازم نہ صرف وادی کشمیر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ یہ خطے کی معیشت، روزگار اور پائیدار زرعی ترقی کے لیے بھی ایک امید افزا اور انقلابی قدم ثابت ہو رہا ہے۔چیف ایگریکلچر افسر نے کہا کہ ضلع اننت ناگ میں پرپل ریولوشن کو فروغ دینے کے لیے دو کلسٹر یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جن کے تحت تقریباً چار سو کسانوں کو شامل کیا گیا ہے۔
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انہوں نے بتایا کہ محکمہ زراعت مختلف سرکاری اسکیموں کے ذریعے ان کسانوں کو ہر ممکن تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کر رہا ہے تاکہ ضلع میں پرپل ریولوشن کی ثقافت کو وسعت دی جا سکے اور زراعت کے شعبے میں تنوع اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔