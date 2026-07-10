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یقین دہانی کے باوجود پنجاب میں 'غنڈہ ٹیکس' کی وصولی جاری، کشمیری مٹن تاجروں کی مشکلات برقرار
جموں کشمیر کے وفد کی ملاقاتوں، پنجاب کی یقین دہانی کے باوجود شنبھو بارڈرپربھیڑ بکریوں سے لدی گاڑیوں سے 'ٹیکس' کی وصولی نہیں رکی۔
Published : July 10, 2026 at 8:45 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت سے کشمیر جانے والے مویشی بردار ٹرکوں کو بغیر لیوی گزرنے کی یقین دہانی حاصل کیے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ دعویٰ زمینی سطح پر بے اثر ثابت ہوا۔ 9 جولائی کو پٹیالہ کے شنبھو بارڈر پر کشمیر آ رہے مویشی بردار ٹرکوں سے دوبارہ لیوی (غنڈہ ٹیکس) وصول کیا گیا۔ ای ٹی وی بھارت کے پاس موجود چار رسیدوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر جانے والے ہر ٹرک سے 10 ہزار روپے وصول کیے گئے۔
چند روز قبل ہی جموں و کشمیر کے وزیر خوراک، شہری رسدات و امور صارفین ستیش شرما کی قیادت میں ایک سرکاری وفد پنجاب گیا تھا۔ وفد نے پنجاب کے حکام سے ملاقاتیں کر کے مویشی بردار (بھیڑ بکریوں سے لدے) ٹرکوں کی بلا رکاوٹ آمدورفت کو یقینی بنانے اور تمام ضابطوں پر عمل درآمد کے ساتھ مسائل حل کرنے پر بات چیت کی۔
وفد نے پنجاب کے متعلقہ وزیر، چیف سیکریٹری، سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سیکریٹری دیہی ترقی و پنچایتی راج سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے بعد جاری سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے متعلقہ محکموں کو موقع پر ہی ہدایات جاری کیں کہ مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بیان کے مطابق ان فیصلوں سے مٹن تاجروں کو درپیش مشکلات کم ہوں گیں اور پنجاب و جموں و کشمیر کے درمیان بہتر تال میل قائم ہوگا۔
اس دورے سے قبل وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے پنجاب کے وزیراعلیٰ بھگونت مان کو اس حوالہ سے خط بھی لکھا تھا۔ عمر عبداللہ کے مطابق اس خط میں جموں و کشمیر جانے والے بھیڑ بکریوں سے لدے ٹرکوں کی آسان، محفوظ اور بلا رکاوٹ آمدورفت یقینی بنانے کی درخواست کی گئی تھی۔
اس کے بعد سرحدوں پر نوڈل افسران بھی تعینات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود مٹن تاجروں کو کوئی راحت نہیں ملی۔ کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری معراج الدین نے کہا کہ "نوڈل افسران بھی ٹھیکہ داروں کے سامنے بے بس ہیں، جو ٹرک ڈرائیوروں سے زبردستی رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ افسران پنجاب حکومت نے گزشتہ ہفتے اس مسئلے کے بعد تعینات کیے تھے۔"
ایک نوڈل افسر نے بتایا کہ انہوں نے اعلیٰ حکام کی ہدایات کے مطابق مویشی بردار ٹرکوں کو اپنے چیک پوائنٹ سے بغیر رکاوٹ گزرنے دیا۔ انہوں نے کہا، "لیکن میرے چیک پوائنٹ سے آگے ٹھیکہ داروں نے ٹرک روک کر ان سے رقم وصول کی۔ میں بے بس ہوں، اس غیر قانونی عمل کو صرف حکومت ہی روک سکتی ہے۔"
معراج الدین کے مطابق ٹھیکہ دار معمولی بہانوں، جیسے ٹرک کے کاغذات یا بل چیک کرنے کے نام پر گاڑیاں روک لیتے ہیں، حالانکہ پٹیالہ ضلع اور امرتسر ہائی وے پر ایسا کرنا ان کے حد اختیار میں نہیں۔ انہوں نے کہا: "ٹھیکہ دار ٹرکوں کو روک کر پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ شدید گرمی اور حبس میں اگر ٹرک چند گھنٹوں تک رکے رہیں تو مویشیوں کے مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ڈرائیور مجبوری میں لیوی 'غنڈہ ٹیکس' ادا کر دیتے ہیں۔"
پنجاب حکومت کی یقین دہانی کے باوجود لیوی کی وصولی جاری رہنے پر جموں و کشمیر کے سرکاری وفد نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ وفد کے ایک سینئر رکن نے بتایا کہ پنجاب کے حکام نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ ٹرانزٹ میں گزرنے والے مویشی بردار ٹرک کیٹل فیئر ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا: "پنجاب کے چیف سیکریٹری نے ذاتی طور پر پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) سے بات کی تھی اور خاص طور پر شنبھو بارڈر پر مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی حاصل کی تھی۔"
جموں و کشمیر کے وفد نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ شادیوں کے موسم میں، جب مٹن کی طلب بڑھ جاتی ہے، تاجروں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن قائم کی جائے۔
ہر روز تقریباً 50 ٹرک جن میں لگ بھگ 5 ہزار مویشی ہوتے ہیں، جموں و کشمیر پہنچتے ہیں۔ شادیوں کے موسم میں اس طلب میں تقریباً 30 فیصد اضافہ ہو جاتا ہے۔ جموں و کشمیر میں ہر سال 60 ہزار ٹن سے زیادہ مٹن استعمال ہوتا ہے، جس کی مالیت تقریباً 4 ہزار کروڑ روپے بنتی ہے۔
سرکاری افسر نے کہا: "اگر دوبارہ ٹرک روکے گئے تو ہمیں پنجاب کے حکام سے ایک بار پھر رابطہ کرنا پڑے گا۔" پنجاب کیٹل فیئر ایکٹ 1967 کے مطابق 4 فیصد لیوی صرف ان مویشیوں پر قانونی طور پر لاگو ہوتی ہے جن کی پنجاب کی مقامی منڈیوں میں نیلامی ہوتی ہے۔ دہلی یا راجستھان جیسے علاقوں سے جموں و کشمیر جانے والے ٹرانزٹ ٹرک اس لیوی سے مکمل طور پر مستثنیٰ ہیں۔
اس کے باوجود کشمیر کے مٹن تاجروں کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسی لیوی کے نام پر ان سے تقریباً 18 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر وصول کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے کیٹل فیئر ٹھیکوں کی نیلامی سے 123 کروڑ روپے سے زائد آمدن حاصل کی، جو گزشتہ مالی سال کے 92 کروڑ روپے کے مقابلے میں 34 فیصد زیادہ ہے۔
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