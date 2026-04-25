کٹھوعہ اجتماعی عصمت دری و قتل کیس: ہائی کورٹ نے کلیدی ملزم کی ضمانت مسترد کر دی
عدالت نے کہا کہ اس جرم نے نہ صرف سماج کے اجتماعی ضمیر بلکہ عدالتی شعور کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
Published : April 25, 2026 at 10:19 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سنسنی خیز کٹھوعہ اجتماعی عصمت دری اور قتل کیس میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے کلیدی ملزم شُبھم سنگرا کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ جرم اس قدر سنگین ہے کہ اس نے نہ صرف سماج کے اجتماعی ضمیر بلکہ عدالتی شعور کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے ملزم کو راحت دینا مناسب نہیں ہوگا۔
ملزم کی جانب سے عدالت میں یہ دلیل دی گئی کہ وہ 19 جنوری سال 2018 سے مسلسل حراست میں ہے اور اب تک 309 گواہوں میں سے صرف 41 کے بیانات ہی قلمبند ہو سکے ہیں، لہٰذا طویل حراست کی بنیاد پر اسے ضمانت دی جانی چاہیے تاہم ریاست کی طرف سے پیش ہوئے وکیل ایڈوکیٹ راہل دیو سنگھ نے اس کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم اس ہولناک جرم کا اہم سازش کار ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق متاثرہ بچی کو کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا گیا اور اسے بے ہوشی کی دوائیں دی گئیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی جس کے نتیجے میں اس کے دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جسٹس شالینی سنگھ ناگپال کی سنگل بینچ نے کہا کہ ابتدائی شواہد جرم میں ملزم کی شمولیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس پر آٹھ سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل میں کلیدی کردار ادا کرنے کے سنگین الزامات ہیں۔
عدالت نے واضح کیا کہ صرف طویل حراست کی بنیاد پر ضمانت نہیں دی جا سکتی، خاص طور پر جب جرم کی نوعیت اور ممکنہ سزا نہایت سخت ہو۔ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ کیس کی سماعت تیز کی جائے اور ایک سال کے اندر ٹرائل مکمل کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ فوری سماعت کا حق آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق کا حصہ ہے۔
واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر اس کیس کو کٹھوعہ سے پٹھان کوٹ منتقل کیا گیا تھا۔ سال 2022 میں سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ واردات کے وقت ملزم نابالغ نہیں تھا اور اس پر بالغ کے طور پر ہی مقدمہ چلایا جائے گا۔ فی الحال یہ معاملہ پٹھان کوٹ کی سیشن عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔