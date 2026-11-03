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پلوامہ کے نوجوان محمد اویس بٹ نے سی ڈی ایس امتحان 2026 میں کامیابی حاصل کر کے انڈین ملٹری اکیڈمی کے لیے کوالیفائی کر لیا
امتحان میں دو مرتبہ ناکامی کے باوجود ہمت نہیں ہاری، 107ویں پوزیشن حاصل کر کے انڈین آرمی میں افسر بننے کا خواب پورا کیا۔
Published : November 3, 2026 at 11:13 AM IST
پلوامہ، جموں کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد اویس بٹ نے کمبائنڈ ڈیفنس سروسز (سی ڈی ایس) امتحان 2026 میں 107ویں پوزیشن حاصل کر کے انڈین ملٹری اکیڈمی (آئی ایم اے) میں داخلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ان کی اس شاندار کامیابی سے نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ پورے ضلع پلوامہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
پلوامہ قصبے سے تعلق رکھنے والے محمد اویس بٹ نے اپنی اس کامیابی کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ مسلسل محنت، لگن اور ثابت قدمی کے ساتھ مشکل سے مشکل منزل بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ انہیں اس امتحان میں پہلے دو مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تیاری جاری رکھی۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے انڈین آرمی میں افسر کی حیثیت سے شامل ہونے کے اپنے دیرینہ خواب کی تکمیل کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا۔
محمد اویس بٹ ان 243 امیدواروں میں شامل ہیں جنہوں نے انڈین ملٹری اکیڈمی (آئی ایم اے)، انڈین نیول اکیڈمی (آئی این اے) اور انڈین ایئر فورس اکیڈمی (اے ایف اے) کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ واضح رہے کہ یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) کی جانب سے اس امتحان کے حتمی نتائج 2 نومبر 2026 کو جاری کیے گئے۔
'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد اویس بٹ نے بتایا کہ وہ گزشتہ ساڑھے چار برسوں سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مسلسل اس امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران انہیں کئی مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے مقصد سے توجہ نہیں ہٹائی اور مسلسل محنت و لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر ان کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور برسوں سے دیکھا ہوا خواب حقیقت کا روپ اختیار کرنے کے قریب پہنچ گیا۔
نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے محمد اویس بٹ نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے بے شمار مواقع موجود ہیں، تاہم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مناسب رہنمائی، یکسوئی، مسلسل محنت اور مضبوط عزم بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منفی سوچ سے دور رہیں، مثبت طرزِ فکر اپنائیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے واضح اہداف مقرر کریں تاکہ ملک کی تعمیر و ترقی، امن و سلامتی اور خوشحالی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔
محمد اویس بٹ نے اپنے اس کامیابی کے سفر میں تعاون اور رہنمائی فراہم کرنے پر انڈین آرمی، بالخصوص 55 راشٹریہ رائفلز (RR) کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی جانب سے فراہم کردہ حوصلہ افزائی، تعاون اور رہنمائی نے انہیں بچپن سے ملک کی خدمت کرنے کا خواب پورا کرنے کی جانب آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
قابلِ ذکر ہے کہ محمد اویس بٹ کی یہ کامیابی ضلع پلوامہ کے لیے باعثِ فخر ہے۔ ان کی جدوجہد اور کامیابی نہ صرف دیگر نوجوانوں کے لیے ایک درخشاں مثال ہے، بلکہ خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا بہترین ذریعہ بھی ہے جو مسلح افواج میں افسر کی حیثیت سے ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔