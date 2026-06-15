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پلوامہ کا کوئل گاؤں ایگری اسٹیک پائلٹ اسکیم کے لیے کیپسول ولیج کے طور پر منتخب
اس اقدام سے کسانوں کو بہتر فیصلے لینے، پیداوار بڑھانے، خطرات کرنے اور حسبِ ضرورت زرعی مشورے حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
Published : June 15, 2026 at 4:31 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) زرعی شعبے میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کے مقصد سے شروع کیے گئے ایگری اسٹیک اقدام کے تحت ضلع پلوامہ کے کوئل گاؤں کو اس منصوبے کے لیے بطور کیپسول ولیج منتخب کیا گیا ہے۔
ایگری اسٹیک کو سال 2024 میں مرکزی حکومت کے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ڈی پی آئی مشن کے تحت زرعی شعبے میں متعارف کرایا گیا تھا، جس کا مقصد کسانوں سے متعلق تمام اہم معلومات کو ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے۔
اس اقدام سے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ کسانوں کو بہتر فیصلے لینے، خطرات کم کرنے اور حسبِ ضرورت زرعی مشورے حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر میں اس منصوبے کے لیے دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن میں ایک جموں ڈویژن اور ایک کشمیر ڈویژن سے شامل ہے۔ کشمیر ڈویژن میں ضلع پلوامہ کے کوئل علاقے کو کسانوں کے ریکارڈ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔
ایگری اسٹیک کی بنیاد تین اہم ڈیٹابیسز پر رکھی گئی ہے، جنہیں ریاستی حکومتیں منظم کریں گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون کاشتکاری کر رہا ہے، زمین کہاں واقع ہے، اور کون سی فصل اگائی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے سبسڈی اور قرضوں کی بہتر تقسیم، مصنوعی ذہانت پر مبنی مشورے، اور زرعی پیداوار کی مؤثر منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی۔
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اسی سلسلے میں محکمہ زراعت و کسان بہبود پلوامہ نے کوئل گاؤں میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا، جس کا مقصد مقامی کسانوں کو اس سرکاری اقدام سے آگاہ کرنا، اس کے فوائد بتانا اور رجسٹریشن کے طریقہ کار سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ ابتدائی مرحلے میں ہی اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں۔
پروگرام کے دوران وزارت سے وابستہ ماہرین اور تکنیکی ٹیم نے کسانوں کو ایگری اسٹیک کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا اور رجسٹریشن کے لیے درکار مراحل کی تفصیلی جانکاری فراہم کی۔
اس موقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ وحید الرحمٰن نے کہا کہ یہ اقدام کسانوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل شکل دینے میں مددگار ثابت ہوگا، جس سے دستاویزی بوجھ کم ہوگا اور کسانوں کو بہتر فصل پیداوار کے لیے ضروری مشورے اور حکومتی اسکیموں سے متعلق بروقت معلومات فراہم کی جا سکیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروگرام مقامی کسانوں کو حکومت کی اس اہم ڈیجیٹل پہل کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرے گا۔
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