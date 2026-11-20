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پلوامہ اسپورٹس اسٹیڈیم کی جدید طرز پر تجدید و توسیع کا آغاز، تین کروڑ روپے کا منصوبہ
شائقینِ کھیل نے پلوامہ اسپورٹس اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش میں اضافہ اور فلڈ لائٹس نصب کرنے کا خیر مقدم کیا۔
Published : November 20, 2026 at 6:17 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے اور کھلاڑیوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کی تجدید و توسیع کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس پر تقریباً تین کروڑ روپے کی لاگت آنے کا تخمینہ ہے۔ اس منصوبے کو ضلع کے کھلاڑیوں اور شائقینِ کھیل کے ایک دیرینہ مطالبے کی تکمیل کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش میں اضافے کے ساتھ ساتھ فلڈ لائٹس بھی نصب کی جائیں گی، تاکہ کھلاڑیوں کو کھیل کا ایک بہتر اور جدید ماحول میسر آ سکے اور شائقین کو بھی میچ دیکھنے کے لیے مناسب سہولیات دستیاب ہوں۔
قابلِ ذکر ہے کہ پلوامہ میں کرکٹ سے لوگوں کی غیر معمولی وابستگی اور جوش و جذبے کو اُس وقت قومی سطح پر پذیرائی ملی تھی جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام ’من کی بات‘ میں ضلع میں کرکٹ کے شوق اور کھیلوں کے حوالے سے عوامی دلچسپی کا خصوصی ذکر کیا تھا۔ علاوہ ازیں، پلوامہ میں یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ بھی منعقد کیا گیا تھا، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے ہزاروں شائقینِ کرکٹ نے شرکت کی تھی۔ تاہم اس ٹورنامنٹ کے دوران شائقین کی بڑی تعداد کی آمد کے باعث اسٹیڈیم میں بنیادی سہولیات کی کمی، بالخصوص بیٹھنے کے مناسب انتظامات کے فقدان اور تماشائیوں کی محدود گنجائش کا مسئلہ نمایاں طور پر سامنے آیا تھا، جبکہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ہجوم کے سبب میچوں کے انعقاد میں بھی مشکلات پیش آئیں۔
اسی صورتحال اور عوامی مطالبات کے پیشِ نظر مقامی رکنِ اسمبلی کی کوششوں سے متعلقہ حکام نے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے اس منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ ضلع کے شائقینِ کھیل نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے پلوامہ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا ہے۔ اس موقع پر مقامی کھیل شائق عرفان احمد نے منصوبے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نوجوانوں اور کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
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ان کے مطابق اسٹیڈیم کی تجدید و توسیع عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، جو اب عملی طور پر پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح مقامی شہری زاہد احمد نے کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات سے نوجوانوں میں کھیلوں کا رجحان بڑھے گا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بہتر مواقع میسر آئیں گے، جو ان کے روشن مستقبل کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ دریں اثنا، کھلاڑیوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں دیگر بنیادی سہولیات کو بھی مرحلہ وار بہتر بنائیں، تاکہ ضلع کے کھلاڑیوں کو کھیل کا ایک معیاری ماحول اور جدید انفراسٹرکچر فراہم ہو سکے اور وہ مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔