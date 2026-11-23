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پانچ سال گزرنے کے باوجود پلوامہ کا جدید مذبح خانہ تاحال غیر فعال
مذبح خانے کی تعمیر کا مقصد ضلع کےعوام کو حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق صاف، تازہ اور معیاری گوشت فراہم کرنا تھا۔
Published : November 23, 2026 at 5:23 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں خراب اور غیر معیاری گوشت کی فروخت سے متعلق سامنے آنے والے واقعات کے بعد عوامی صحت اور غذائی تحفظ کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے ڈرسو میں تقریباً پانچ سال قبل شروع کیے گئے جدید مذبح خانے کی تعمیر تاحال مکمل نہیں ہو سکی ہے، تاہم متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا تقریباً 90 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور آئندہ چھ ماہ کے اندر اسے فعال بنانے کی توقع ہے۔
اس مذبح خانے کی تعمیر کا مقصد ضلع کے عوام کو حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق صاف، تازہ اور معیاری گوشت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ذبیحہ اور گوشت کے معائنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ تاہم طویل عرصے سے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کے باعث مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
وادی کے مختلف علاقوں میں خراب اور غیر معیاری گوشت کی فروخت سے متعلق واقعات سامنے آنے کے بعد صارفین میں گوشت کے معیار اور اس کے محفوظ ہونے کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جدید مذبح خانے کی ضرورت اور اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، جہاں ذبیحہ اور گوشت کی جانچ پڑتال مقررہ اصولوں کے تحت انجام دی جا سکے۔
اس سلسلے میں مقامی رہائشی مزمل منظور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرسو پلوامہ میں مذبح خانے کی تعمیر کا کام تقریباً پانچ سال قبل شروع کیا گیا تھا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ تعمیراتی کام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرکے مذبح خانے کو جلد از جلد عوام کے لیے فعال بنایا جائے۔
ایک اور مقامی رہائشی فیاض احمد وانی نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خراب گوشت کی فروخت سے متعلق واقعات کے بعد لوگوں میں خوف و خدشات پیدا ہوئے ہیں اور بعض افراد نے گوشت کا استعمال بھی ترک کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو محفوظ اور معیاری گوشت کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جدید مذبح خانے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرکے فعال بنایا جانا چاہیے۔
دوسری جانب میونسپل کونسل پلوامہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میر تفویض نے اس حوالے سے بتایا کہ جدید مذبح خانے کی تعمیر کا تقریباً 90 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ مشینری کی تنصیب اور بعض تکنیکی کام ابھی باقی ہیں۔ ان کے مطابق ضروری مشینری اور دیگر تکنیکی امور کے تخمینے حاصل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کو پہلے ہی مراسلہ ارسال کیا جا چکا ہے اور امید ہے کہ آئندہ چھ ماہ کے اندر تمام کام مکمل کرکے مذبح خانے کا افتتاح کیا جائے گا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ گوشت کی غیر قانونی کٹائی اور خراب یا غیر معیاری گوشت کی فروخت کی روک تھام کے لیے قانونی ذبیحہ ایک مخصوص اور کنٹرول شدہ ماحول میں انجام دینا ضروری ہے۔ فی الحال بھی متعلقہ عملہ بازاروں میں گوشت کی تازگی اور معیار کی جانچ پڑتال کر رہا ہے، جبکہ محکمہ فوڈ سیفٹی کے اشتراک سے قصابوں اور چکن فروخت کرنے والوں کی دکانوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔
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چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مطابق حالیہ دنوں میں بازاروں کی نگرانی اور چیکنگ مہم میں مزید تیزی لائی گئی ہے، تاکہ خراب، غیر معیاری اور مضرِ صحت گوشت کی فروخت پر روک لگائی جا سکے اور عوامی صحت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
مقامی لوگوں نے انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ جدید مذبح خانے کی تعمیر جلد مکمل کرکے اسے عملی طور پر فعال بنایا جائے، تاکہ ضلع کے عوام کو محفوظ، صاف اور معیاری گوشت کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔