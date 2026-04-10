رتنی پورہ کے لوگوں نے 25 برس سے ناکارہ آبی نکاسی نظام کی مرمت کروائی
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے مقامی لوگوں نے ناکارہ آبی نکاسیٔ نظام کی مرمت کیلئے باہمی تعاون کر کے مسئلے کو حل کیا۔
Published : April 10, 2026 at 4:40 PM IST
پلومہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ گاؤں کے بُنہ پورہ محلہ کے رہائشیوں نے سرکاری اداروں کی مسلسل عدم توجہی کے بعد گزشتہ 25 برس سے ناکارہ نکاسیٔ آبی نظام کی مرمت اپنی مدد آپ کے تحت انجام دی۔
مقامی لوگوں کے مطابق خستہ حال ڈرینیج نظام کی وجہ سے لنک روڈ کو شدید نقصان پہنچا تھا اور خاص طور پر بارشوں کے دوران پانی جمع ہونے سے آمدورفت میں سخت مشکلات پیش آتی تھیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے متعدد بار بلاک ڈیولپمنٹ آفس کاکا پورہ اور آر اینڈ بی محکمہ کے دفاتر کے چکر لگائے، تاہم ان کی شکایات پر کوئی عملی کارروائی نہیں کی گئی۔
مقامی باشندوں نے بتایا کہ حکام کی جانب سے مسلسل نظرانداز کئے جانے کے بعد وہ خود ہی مسئلے کے حل کے لیے آگے آئے اور باہمی تعاون سے چندہ جمع کر کے 25 سال سے بند پڑے ڈرینیج نظام کی مرمت کا کام مکمل کیا۔ رہائشیوں نے کہا کہ عوامی مشکلات کو کم کرنے کے لیے یہ قدم مجبوری میں اٹھانا پڑا کیونکہ متعلقہ محکمے طویل عرصے سے اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے۔
علاقہ کے لوگوں نے رکنِ اسمبلی پانپور حسنین مسعودی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لے کر علاقے کے دیرینہ مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرائیں۔تاکہ علاقے میں لوگوں کو اسطرح کے مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔