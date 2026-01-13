ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این ڈی پی ایس کیس میں پلوامہ پولیس کی بڑی کارروائی، ملزم کی جائیداد ضبط
پلوامہ پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔
Published : January 13, 2026 at 3:05 PM IST
پلوامہ : منشیات کے خلاف اپنی مسلسل اور بھرپور مہم کو جاری رکھتے ہوئے ضلع پولیس پلوامہ نے آج ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے کریم آباد پلوامہ کے رہائشی فیاض احمد میر ولد غلام نبی میر کی جائیداد کو ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی ایک زیرِ تفتیش منشیات کیس کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 248/2025 کے تحت کی گئی ہے جو پولیس اسٹیشن پلوامہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 کے تحت درج ہے۔ مذکورہ کیس اس وقت تفتیش کے مرحلے میں ہے، جس میں پولیس نے 46 کلوگرام گانجہ کی بھاری مقدار برآمد کی تھی۔
پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزم اس سے قبل بھی منشیات کے ایک اور کیس میں ملوث پایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے خلاف ایف آئی آر نمبر 39/2025 پولیس اسٹیشن پلوامہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/30 کے تحت درج کی گئی تھی، جس میں چرس برآمد ہوئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ پولیس نے عدالت کے احکامات کے تحت ضبط شدہ 487 سیب کے ڈبوں کی نیلامی مکمل کی
ضلع پولیس پلوامہ نے کہا کہ جائیداد کی ضبطی منشیات کے کاروبار سے وابستہ عناصر کے مالی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ایک سخت قانونی اقدام ہے، تاکہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث افراد کو واضح پیغام دیا جا سکے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔