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پلوامہ پولیس نے دو ماہ پرانے ہٹ اینڈ رن معاملے کو حل کرلیا، ملوث گاڑی ضبط، مبینہ ڈرائیور گرفتار
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی، متعدد سراغوں کا تعاقب کیا۔
Published : November 1, 2026 at 7:01 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں تقریباً دو ماہ قبل پیش آئے ایک مہلک ہٹ اینڈ رن حادثے کے معاملے کو پولیس نے حل کرتے ہوئے حادثے میں ملوث گاڑی کی نشاندہی کرکے اسے ضبط کرلیا ہے، جبکہ مبینہ ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ حادثہ 4 ستمبر 2026 کو پلوامہ کے ببہار علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے راہ چلتے ایک شخص کو ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں متاثرہ شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی تھی۔ متوفی کی شناخت انتخاب خان ولد شیراز خان ساکن راجوری کے طور پر ہوئی تھی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پلوامہ میں ایف آئی آر نمبر 161/2026 زیر دفعات 281 اور 125(اے) بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) درج کرکے تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی، متعدد سراغوں کا تعاقب کیا اور تکنیکی معاونت حاصل کرتے ہوئے حادثے میں ملوث گاڑی اور اس کے ڈرائیور کی شناخت کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔
مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں پولیس نے حادثے میں ملوث ہنڈائی وینیو گاڑی زیر رجسٹریشن نمبر JK13F-9915 کی نشاندہی کی، جسے 30 اکتوبر کو ضبط کرلیا گیا۔ اس کے علاوہ مبینہ ڈرائیور آصف الٰہی ولد غلام محی الدین ساکن شادی مرگ کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔
تقریباً دو ماہ بعد اس معاملے کو حل کرنے اور مبینہ طور پر ملوث ڈرائیور کو گرفتار کرنے پر عوامی حلقوں، بالخصوص متوفی کے اہل خانہ نے پلوامہ پولیس کی کارروائی کو سراہتے ہوئے پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے۔
یہ پیش رفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پولیس نے معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات جاری رکھیں اور تکنیکی معاونت سمیت مختلف ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے بالآخر گاڑی اور مبینہ ڈرائیور کی شناخت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔