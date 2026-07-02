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پلوامہ پولیس نے چند گھنٹوں میں چوری کی واردات کا معمہ حل کر لیا، نقدی اور زیورات برآمد، چار ملزمان گرفتار
برآمد شدہ اشیاء میں 10,160 روپے نقد، دو سونے کی انگوٹھیاں، تانبے کا کڑا، اے ٹی ایم کارڈ اور ایک پین کارڈ شامل ہیں۔
Published : July 2, 2026 at 5:26 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے چوری کی ایک واردات کا چند ہی گھنٹوں میں پردہ فاش کر دیا۔ پولیس نے مسروقہ نقدی، زیورات اور اہم دستاویزات برآمد کرتے ہوئے اس واردات میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق، پولیس اسٹیشن لیتر میں گلشن اختر زوجہ بشیر احمد وانی، ساکن مورن، پلوامہ کی تحریری شکایت پر بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 303 کے تحت ایف آئی آر نمبر 87/2026 درج کی گئی۔ شکایت میں بتایا گیا کہ وہ پلوامہ سے نینہ بٹہ پورہ جا رہی تھیں، اسی دوران تویرا گاڑی میں سفر کے دوران ان کی نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی سامان چوری ہو گیا۔
شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کیا اور مختلف شواہد کی بنیاد پر نینہ بٹہ پورہ علاقے میں خصوصی تلاشی مہم چلائی۔ پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں چوری شدہ تمام اہم سامان برآمد کر لیا گیا۔
برآمد شدہ اشیاء میں 10,160 روپے نقد، دو سونے کی انگوٹھیاں، ایک تانبے کا کڑا، ایک اے ٹی ایم کارڈ اور ایک پین کارڈ شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کیا، جن کی شناخت فردوس احمد شیخ ولد غلام نبی شیخ ساکن پالپورہ، پرمپورہ سرینگر، سکندر احمد شیخ ساکن نورباغ سرینگر، تنویرا زوجہ سکندر احمد شیخ اور فاطمہ زوجہ فردوس احمد شیخ کے طور پر ہوئی ہے۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے اور اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ملزمان اس نوعیت کی دیگر وارداتوں میں بھی ملوث رہے ہیں یا نہیں۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔