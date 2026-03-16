پلوامہ میں منشیات فروش کی کئی جائدادیں اٹیچ
پولیس بیان کے مطابق ان غیر منقولہ جائدادوں کو منشیات سے حاصل شدہ آمدن سے خریدنے کے شبہ میں اٹیچ کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 16, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 6:45 PM IST
پلوامہ : منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پلوامہ پولیس نے منشیات کے ایک مقدمے میں ملوث ملزم کی متعدد غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط اور منسلک (اٹیچ) کر دیا ہے۔
پولیس اسٹیشن پلوامہ کی جانب سے جاری کردہ اٹیچمنٹ نوٹس کے مطابق رَکھ لاجورہ (کنجی پورہ) پلوامہ کے رہائشی مختار احمد بٹ ولد غلام رسول بٹ، جو کہ ایف آئی آر نمبر 41/2020 کے تحت درج مقدمے میں نامزد ہے، کی مختلف جائیدادوں کو این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 8/15 کے تحت درج کیس کے سلسلے میں دفعہ 68-F (1) کے تحت اٹیچ کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق ضبط کی گئی جائیدادوں میں رَکھ لاجورہ (کنجی پورہ) پلوامہ میں واقع کھسرا نمبر 1982 پر تعمیر شدہ ایک شاپنگ کمپلیکس اور واشنگ سینٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھسرا نمبر 2095 پر قائم ایک دو منزلہ نیا کمرشل کمپلیکس بھی ضبط کیا گیا ہے۔ مزید برآں کھسرا نمبر 2096 پر تعمیر شدہ دو منزلہ رہائشی مکان کو بھی ضبط کر کے سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائیاں Smugglers and Foreign Exchange Manipulators – SAFIMA نئی دہلی کی جانب سے جاری کردہ کنفرمیشن آرڈر نمبر NDPSA/FO/54/DEL/2026/10002 مورخہ 27 فروری 2026 کی روشنی میں عمل میں لائی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جائیدادیں منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل شدہ آمدن سے تعمیر یا خریدی گئی ہونے کے شبہ میں ضبط کی گئی ہیں۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ جائیدادوں کے مالک کو ان املاک کو فروخت کرنے، منتقل کرنے، لیز پر دینے یا کسی بھی طرح کے مالی یا قانونی لین دین میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پلوامہ پولیس نے شہریوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ مذکورہ جائیدادوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت یا لین دین سے مکمل گریز کریں کیونکہ یہ املاک اب قانونی طور پر ضبط شدہ ہیں۔
جموں کشمیر پولیس حکام نے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف مہم آئندہ بھی پوری سختی کے ساتھ جاری رہے گی اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ معاشرے کو منشیات کی بدعت سے پاک کیا جا سکے۔
