پلوامہ میں کروڑوں روپے مالیت کا ایک کلو گرام براؤن شوگر جیسا مادہ ضبط، دو افراد گرفتار
پولیس نے ناکہ چیکنگ کے دوران ایک گاڑی کی تلاشی کے بعد یہ منشیات برآمد کیا۔
Published : December 1, 2025 at 11:49 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): یکم دسمبر کو نارکو ٹیرر سپلائی چین کے خلاف ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے پلوامہ پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے معمول کی چیکنگ آپریشن کے دوران ایک کلو 130 گرام براؤن شوگر جیسے مادہ کی ایک بڑی کھیپ ضبط کی۔
تفصیلات کے مطابق پولیس پوسٹ رہمو کی ایک چوکس پولیس پارٹی نے رہمو پل پر ناکے کے دوران ایک مشکوک ٹاٹا موبائل گاڑی کو روکا جس کا رجسٹریشن نمبر JK09D-7662 تھا۔ ناکہ ٹیم نے شک ہونے پر گاڑی میں سوار دو افراد کو حراست میں لے لیا، جن کی شناخت منیر احمد شیخ ولد عبدالحمید شیخ ساکن ہجیترا کرنا اور توفیق احمد شیخ ولد محمد رفیق شیخ ساکنہ ہجیترا کرنا کے طور پر ہوئی ہے۔
گاڑی کی مکمل تلاشی کے دوران ناکہ ٹیم نے بھاری مقدار میں ایک کلو 130 گرام ممنوعہ براؤن شوگر جیسا مادہ برآمد کیا جس سے منشیات کی ایک بڑی کھیپ کی سپلائی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ ضبط شدہ ممنوعہ اشیاء کی غیر قانونی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہے، جس سے یہ کارروائی منشیات کے نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی ٹاٹا موبائل گاڑی کو بھی موقعے پر ضبط کر لیا گیا۔
پولیس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 124/2025 این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8، 21 اور 29 کے تحت پولس اسٹیشن راجپورہ میں درج کیا ہے۔ کھیپ کے منبع اور مطلوبہ وصول کنندگان سمیت پوری سپلائی چین کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
پلوامہ پولیس نے عوام پر زور دیا ہے کہ لوگ اپنی سطح پر بھی الرٹ رہیں اور منشیات کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششوں میں پولیس کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، کیوں کہ منشیات کی لعنت نوجوانوں کی زندگیوں اور مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔
