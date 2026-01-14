ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں درخت سے لٹکی لاش برآمد، تفتیش شروع
پولیس کو درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد کرلی، جس کی شناخت نواز منظور بٹ ولد منظور احمد بٹ ساکن زاسو کے طور پر ہوئی۔
Published : January 14, 2026 at 2:46 PM IST
پلوامہ : پلوامہ پولیس نے درخت سے لٹکی ہوئی ایک لاش برآمد کی ہے۔ متوفی کی شناخت نواز منظور بٹ ولد منظور احمد بٹ، ساکن زاسو پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج پولیس کو سرکلر روڈ کے قریب ایک لاش کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد پلوامہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کی۔
موقع پر پولیس نے ایک شخص کو درخت سے لٹکا ہوا پایا، جس کی بعد ازاں شناخت نواز منظور بٹ ولد منظور احمد بٹ ساکن زاسو کے طور پر کی گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کل سے گھر سے لاپتہ تھا، جس کی تلاش رات بھر جاری رہی، تاہم آج اس کی لاش برآمد ہوئی۔
ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹر پلوامہ اور ایس ڈی پی او لیتر کی نگرانی میں تھانہ پلوامہ اور پولیس اسٹیشن لیتر کی ٹیموں نے موقع کا معائنہ کیا اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا، جہاں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اس دوران ایف ایس ایل (فارنزک سائنس لیبارٹری) کی ٹیم بھی جائے وقوعہ پر پہنچی اور شواہد و نمونے حاصل کیے۔
پلوامہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کے تمام پہلوؤں سے جانچ کی جا رہی ہے تاکہ واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ واضح رہے کہ متوفی ایک این جی او کے ساتھ کام کرتا تھا۔