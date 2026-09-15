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این ڈی پی ایس کیس میں پلوامہ پولیس کی 55 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد منسلک
پلوامہ پولیس کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-F کے تحت کی گئی ہے۔
Published : September 15, 2026 at 8:50 PM IST
پلوامہ : پلوامہ پولیس نے منشیات سے متعلق ایک مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں کاکاپورہ کی نیو کالونی میں واقع ایک دو منزلہ رہائشی مکان، جس کی تخمینی مالیت تقریباً 55 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منسلک کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ جائیداد ناصر احمد ڈار ولد محمد شفیع ڈار، ساکن نیو کالونی کاکاپورہ، کی ملکیت ہے۔
پولیس کے مطابق ان کا نام پولیس اسٹیشن پلوامہ میں درج ایف آئی آر نمبر 99/2026 میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21 اور 29 کے تحت درج مقدمے کی تحقیقات میں سامنے آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تحقیقات اور متعلقہ انکوائری کے دوران مذکورہ جائیداد کو مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل شدہ آمدنی سے منسلک قرار دیا گیا، جس کے بعد اسے قانون کے تحت منسلک کرنے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔
پلوامہ پولیس کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-F کے تحت کی گئی ہے۔ منسلکی کے بعد قانون کے تحت مذکورہ جائیداد کی فروخت، منتقلی یا کسی بھی دوسرے طریقے سے تصرف پر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ منشیات سے متعلق مقدمات میں قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی اور تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے مبینہ مالیاتی نیٹ ورک اور جائیدادوں کے خلاف قانون کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔
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پولیس نے عوام سے منشیات کے خلاف جاری مہم میں تعاون کرنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دینے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ جائیداد کی منسلکی اور مقدمے میں نامزدگی قانونی کارروائی کا حصہ ہے اور کسی بھی شخص کی حتمی ذمہ داری یا جرم کا تعین مجاز عدالت کے فیصلے سے ہی ہوگا۔