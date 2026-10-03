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پلوامہ پولیس کی جانب سے انڈر-19 ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد
فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 40 ہزار نقد انعام جبکہ رنر اپ ٹیم کو ٹرافی اور 30 ہزار نقد انعام دیا جائے گا۔
Published : October 3, 2026 at 5:00 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ میں پولیس کی جانب سے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مقصد سے انڈر-19 ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جہاں نوجوان کرکٹرز کو اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کا مظاہرہ اور انہیں مزید بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔
ڈی وائی ایس پی ڈی آر پلوامہ نے دیگر سینئر پولیس افسران کی موجودگی میں ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی میچ اسپورٹس اسٹیڈیم لہار میں بلیو کیپس لہار اور ینگ اسٹار مارول کے درمیان کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم اور ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی صحت کے درمیان بہتر توازن برقرار رکھ سکیں۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 40 ہزار روپے نقد انعام جبکہ رنر اپ ٹیم کو ٹرافی اور 30 ہزار روپے نقد انعام دیا جائے گا۔
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پلوامہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کو مسلسل پلیٹ فارم فراہم کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں اور کھیلوں میں اپنا مستقبل بنا سکیں۔ پولیس کی اس پہل کو ضلع کے نوجوانوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ نوجوانوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ ایک صحت مند اور ترقی پسند معاشرے کو فروغ دیا جا سکے۔