ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس کی جانب سے رن فار یونٹی منی میراتھن کا انعقاد، فاتح کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم
اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے کے ساتھ ساتھ اتحاد، بھائی چارے،جسمانی صحت اور باہمی یکجہتی کےجذبےکو فروغ دینا تھا۔
Published : October 27, 2026 at 1:40 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پولیس پلوامہ کی جانب سے رن فار یونٹی کے عنوان سے ٹہاب کراسنگ سے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ تک منی میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کرکے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔منی میراتھن کو ڈی وائی ایس پی ڈی اے آر سید محمد شفیع نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ضلع پولیس پلوامہ کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔
اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے کے ساتھ ساتھ اتحاد، بھائی چارے، جسمانی صحت اور باہمی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ اس کے علاوہ یہ منی میراتھن ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی منعقد کی گئی۔
میراتھن میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنی دوڑنے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
تقریب کی اختتامی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں منعقد ہوئی، جہاں ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز پلوامہ ڈاکٹر شوکت احمد اور ڈی وائی ایس پی ڈی اے آر سید محمد شفیع نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے جذبے اور کھیلوں کے تئیں دلچسپی کو سراہا۔
منی میراتھن میں پہلی تین پوزیشنیں حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو نقد انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا گیا، جبکہ دیگر شرکاء کو ان کی شرکت اور محنت کے اعتراف میں سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔
اس موقع پر شرکاء نے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے پر پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پولیس حکام سے اپیل کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے، تاکہ نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں اور قومی و بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو سکیں۔