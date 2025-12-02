ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس کی خصوصی کارروائی تعلیمی اداروں کے نزدیک سگریٹ و تمباکو کی فروخت پر پابندی، متعدد پیکٹس ضبط
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں تعلیمی اداروں کے قرب وجوار میں تمباکو سگریٹ جیسی مضر اشیاءکی فروخت پر سختی سے پابندی عائد کی گئی
Published : December 2, 2025 at 5:35 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): پلوامہ پولیس نے تعلیمی اداروں کے 100 میٹر کے دائرے میں سگریٹ اور دیگر تمباکو کی مصنوعات فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف خصوصی مہم چلائی۔ ایس ایس پی پلوامہ کی مجموعی نگرانی میں ایس آئی طارق احمد کی قیادت میں پولیس اسٹیشن پلوامہ کی ایک ٹیم نے آج پلوامہ میں تعلیمی اداروں کے نزدیک سگریٹ اور تمباکو سے متعلق دیگر اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف خصوصی مہم چلائی۔
پولیس اسٹیشن پلوامہ کی ٹیم نے بڑے پیمانے پر دکانوں کی چیکنگ کی اور پلوامہ میں تعلیمی اداروں کے قریب دکانوں سے سگریٹ کے پیکٹ اور تمباکو سے متعلق دیگر اشیاء ضبط کیں کیونکہ تعلیمی اداروں کے قریب تمباکو اور اس سے متعلقہ اشیاء کی فروخت پر پابندی ہے۔ اس موقع پر دوکانداروں کے خلاف جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ انہوں ہدایات دی گئی کہ وہ سگریٹ اور دیگر تمباکو جیسی مضر مصنوعات فروخت کرنے سے پرہیز کریں۔
پولیس نے سرکار اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی اداروں کے 100 میٹر کے دائرے میں سگریٹ اور دیگر تمباکو کی مصنوعات فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جس دوران ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی جبکہ ان کو سختی سے ہدایت دی گئی ،لوگوں کو اسکول کے آس پاس اور پبلک پلیس پر تمباکو نوشی کرنے سے بھی پرہیز کرنے کو کہا گیا۔