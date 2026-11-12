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پریگام میں معمر خاتون کے قتل کا معاملہ حل! ایک ملزم گرفتار، مزید ایک شخص کے ملوث ہونے کا انکشاف
معمر خاتون کے قتل کیس میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرلیا گیا ہے، مزید ایک فرد کے اس میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔
Published : November 12, 2026 at 5:29 PM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے پریگام جاگیر میں 75 سالہ معمر خاتون مسماۃ جانہ بیگم زوجہ غلام احمد بٹ کے اندھے قتل کے معاملے میں پلوامہ پولیس نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ دورانِ تفتیش ملزم نے اس واردات میں ایک اور شخص کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے، جس کے بعد پولیس نے مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔
پولیس کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اس کیس کی کارروائی کا احوال درج ذیل ہے:
واقعے کا پس منظر اور مقدمے کا اندراج
پولیس حکام نے بتایا کہ 19 اکتوبر 2026 کو پولیس اسٹیشن پلوامہ کو پریگام جاگیر میں ایک معمر خاتون کے قتل کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لیا اور اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 211/2026 زیرِ دفعہ 103(1) بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کے تحت درج کر کے باقاعدہ تحقیقات شروع کیں۔
خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل اور گرفتاری
معاملے کی حساسیت اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SSP) پلوامہ نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پلوامہ کی سربراہی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی۔ اس ٹیم میں ایس ایچ او پولیس اسٹیشن پلوامہ اور ڈویژنل آفیسر پولیس پوسٹ نیوہ کو شامل کیا گیا۔
خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے جدید اور سائنسی بنیادوں پر شواہد اکٹھے کیے اور مختلف زاویوں سے باریک بینی کے ساتھ تفتیش کرتے ہوئے ملزم عمران احمد میر ولد بشیر احمد میر ساکن پریگام جاگیر کو گرفتار کر لیا۔
شریکِ جرم کا انکشاف اور آئندہ کی کارروائی
پولیس کے مطابق دورانِ تفتیش گرفتار ملزم نے مبینہ طور پر اس سنگین جرم میں ایک اور شخص کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد پولیس نے کیس کے دیگر پہلوؤں اور ممکنہ مجرمانہ سازش کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ پلوامہ پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مقدمے کی ہر پہلو سے پیشہ ورانہ اور شفاف انداز میں تفتیش جاری ہے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام کرداروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔